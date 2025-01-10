Україна розраховує на інвестиції у морську оборону

Зустріч у форматі Рамштайн. Фото: Telegram/Рустем Умєров

На зустрічі у форматі "Рамштайн" 9 січня обговорювалися не тільки постачання зброї, але й інвестиції в українську оборонну промисловість. Йдеться, зокрема, про морський компонент.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

Читайте також:

Гроші для оборони

За словами речника, мова йде про інвестиції, впровадження високих технологій та розвиток українського військово-промислового комплексу. Зокрема, Данія вже вкладає гроші в українську оборонну промисловість. Серед пріоритетів партнерів не тільки ракетна програма, але й посилення українських Військово-Морських Сил.

"В морі Україна показує приклад багатьом країнам. Нашу практику на озброєння беруть і Британія, яка очолює "Морську коаліцію", й інші морські країни", — говорить Сергій Братчук.

Речник додав, що розвиток вітчизняного ОПК важливий, адже маючи достатню кількість власної зброї, Україна зможе використовувати її так, яка вважає за потрібне, не чекаючи чийогось дозволу.

Нагадаємо, внаслідок зустрічі у форматі "Рамштайн" 9 січня Україна отримає допомогу від шістьох країн. Зокрема, Канада виділила 300 млн доларів.