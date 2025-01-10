Украина рассчитывает на инвестиции в морскую оборону

Встреча в формате Рамштайн. Фото: Telegram/Рустем Умеров

На встрече в формате "Рамштайн" 9 января обсуждались не только поставки оружия, но и инвестиции в украинскую оборонную промышленность. Речь идет, в частности, о морском компоненте.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

Читайте также:

Деньги для обороны

По словам спикера, речь идет об инвестициях, внедрении высоких технологий и развитии украинского военно-промышленного комплекса. В частности, Дания уже вкладывает деньги в украинскую оборонную промышленность. Среди приоритетов партнеров не только ракетная программа, но и усиление украинских Военно-Морских Сил.

"В море Украина показывает пример многим странам. Нашу практику на вооружение берут и Британия, которая возглавляет "Морскую коалицию", и другие морские страны", — говорит Сергей Братчук.

Советник добавил, что развитие отечественного ОПК важно, ведь имея достаточное количество собственного оружия, Украина сможет использовать его так, как считает нужным, не дожидаясь чьего-то разрешения.

Напомним, в результате встречи в формате "Рамштайн" 9 января Украина получит помощь от шести стран. В частности, Канада выделила 300 млн долларов.