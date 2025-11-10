Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Ранкова атака на Одесу — що відомо про наслідки

Ранкова атака на Одесу — що відомо про наслідки

Ua ru
Дата публікації: 10 листопада 2025 09:25
Оновлено: 09:26
Атака дронів на Одесу 10 листопада: пошкоджено житловий будинок
Уламки на місці атаки на Одесу. Фото: ДСНС Одещини

Уранці 10 листопада російські дрони знову атакували Одеський регіон. Ворожий безпілотник пошкодив цивільний об’єкт у місті, спричинивши пожежу. Вогонь швидко ліквідували рятувальники. На щастя, обійшлося без загиблих і постраждалих.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Реклама
Читайте також:

Наслідки атаки

Чергова повітряна тривога в Одесі завершилася влучанням безпілотника по житловому сектору. Пошкоджено зовнішню стіну чотириповерхового будинку, після чого на фасаді спалахнула пожежа. До місця події оперативно прибули підрозділи ДСНС. Вогнеборці швидко ліквідували займання та не допустили поширення полум’я на інші квартири.

За попередніми даними, жертв і постраждалих немає. Фахівці вже обстежують пошкоджену будівлю та встановлюють масштаби руйнувань.

РФ атакувала житловий будинок в Одесі дроном
Наслідки влучання дрона у будинок. Фото: ДСНС Одещини

Що відомо про атаку

Повітряну тривогу в регіоні оголошували тричі. Перша лунала з 07:13 до 07:36. Друга — з 07:43 до 08:02, а третя — з 08:03 до 08:08. Повітряні сили повідомляли про рух ударних безпілотників курсом на Одесу.

РФ атакувала житловий будинок в Одесі дроном
Рятувальники на місці атаки. Фото: ДСНС Одещини

Нагадаємо, ми повідомляли, що Росія атакувала іноваційну українську ТЕЦ. Також ми писали, що внаслідок атаки на Дніпропетровщині постраждала жінка.

Одеса Одеська область Новини Одеси дрони атака
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації