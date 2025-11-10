Атака дронів на Одесу 10 листопада: пошкоджено житловий будинок

Уламки на місці атаки на Одесу. Фото: ДСНС Одещини

Уранці 10 листопада російські дрони знову атакували Одеський регіон. Ворожий безпілотник пошкодив цивільний об’єкт у місті, спричинивши пожежу. Вогонь швидко ліквідували рятувальники. На щастя, обійшлося без загиблих і постраждалих.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Наслідки атаки

Чергова повітряна тривога в Одесі завершилася влучанням безпілотника по житловому сектору. Пошкоджено зовнішню стіну чотириповерхового будинку, після чого на фасаді спалахнула пожежа. До місця події оперативно прибули підрозділи ДСНС. Вогнеборці швидко ліквідували займання та не допустили поширення полум’я на інші квартири.

За попередніми даними, жертв і постраждалих немає. Фахівці вже обстежують пошкоджену будівлю та встановлюють масштаби руйнувань.

Наслідки влучання дрона у будинок. Фото: ДСНС Одещини

Що відомо про атаку

Повітряну тривогу в регіоні оголошували тричі. Перша лунала з 07:13 до 07:36. Друга — з 07:43 до 08:02, а третя — з 08:03 до 08:08. Повітряні сили повідомляли про рух ударних безпілотників курсом на Одесу.

Рятувальники на місці атаки. Фото: ДСНС Одещини

