Атака дронов на Одессу 10 ноября: поврежден жилой дом: поврежден жилой дом

Обломки на месте атаки на Одессу. Фото: ГСЧС Одесской области

Утром 10 ноября российские дроны снова атаковали Одесский регион. Вражеский беспилотник повредил гражданский объект в городе, вызвав пожар. Огонь быстро ликвидировали спасатели. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Последствия атаки

Очередная воздушная тревога в Одессе завершилась попаданием беспилотника по жилому сектору. Повреждена наружная стена четырехэтажного дома, после чего на фасаде вспыхнул пожар. К месту происшествия оперативно прибыли подразделения ГСЧС. Пожарные быстро ликвидировали возгорание и не допустили распространения пламени на другие квартиры.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Специалисты уже обследуют поврежденное здание и устанавливают масштабы разрушений.

Последствия попадания дрона в дом. Фото: ГСЧС Одесской области

Что известно об атаке

Воздушную тревогу в регионе объявляли трижды. Первая звучала с 07:13 до 07:36. Вторая — с 07:43 до 08:02, а третья — с 08:03 до 08:08. Воздушные силы сообщали о движении ударных беспилотников курсом на Одессу.

Спасатели на месте атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

Напомним, мы сообщали, что Россия атаковала инновационную украинскую ТЭЦ. Также мы писали, что в результате атаки на Днепропетровщине пострадала женщина.