Як весняні заморозки вплинуть на врожай в Україні 2025

Цвітіння дерев. Фото: Новини.LIVE

Рання весна завжди викликає хвилювання у садівників, адже нестабільна температура може суттєво вплинути на врожай фруктів. Раптові похолодання та різкі перепади температур стають справжнім випробуванням для плодових дерев. Особливо вразливими є молоді сади та культури. Як позначиться сьогоднішня погода на майбутньому врожаї і чи буде Україна та Одещина, зокрема, зі своїми фруктами цього року?

Про це журналісти Новини.LIVE поговорили з професоркою кафедри садівництва, виноградарства, біології та хімії Одеського державного аграрного університету Іриною Іщенко.

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Ризики ранньої весни

З приходом весни садівники півдня спостерігають за погодою з особливою увагою. Адже будь-яке похолодання може негативно вплинути на врожайність. Проте, за словами експертів, навіть у несприятливий сезон фрукти постачатимуться вітчизняними виробниками, а потреби в імпорті не буде.

"Все ж таки левова частка — це наші фрукти, забезпечуються нашими садами, нашими виробниками. Сказати з впевненістю, до яких величин буде врожайність, звісно, сьогодні доволі важко, тому що бачимо доволі перемінливу погоду саме зараз у даний період", — каже професорка кафедри садівництва, виноградарства, біології та хімії Одеського державного аграрного університету Ірина Іщенко.

Професорка кафедри садівництва, виноградарства, біології та хімії ОДАУ Ірина Іщенко про ризики ранньої весни. Фото: Новини.LIVE

Найбільше зараз виникають побоювання за абрикоси та сливи — деякі вже зацвіли і якщо підуть дощі чи вдарить мороз, то можемо залишитись без плодів. Слідом підуть персики, а вони дуже примхливі, плюс потребують постійного захисту.

Запилення дерев

Для раноцвітних культур навіть морози не є приводом для хвилювання, адже більшість ранніх сортів все ж таки є стійкими до низьких температур. Головне — щоб процес запилення завершився до можливого охолодження. Адже, чим активніше працюватимуть бджоли, тим кращий буде результат.

"Якщо буде вже процес запилення відбудеться, до настання, наприклад, морозів, то вже велика ймовірність того, що більша половина зав'язі, яка утвориться, вона збережеться", — зауважила Ірина Іщенко.

Цвітіння ранніх дерев. Фото: Новини.LIVE

Однак активність бджіл залежить не лише від погоди, а й від наявності достатньої кількості нектароносних рослин. Тому садівники продумують наперед висадку потрібних рослин для покращеної роботи своїх крилатих помічників.

Хвороби атакують

Але для кісточкових культур є один проблематичний фактор, що регулює і коригує отримання плодів. Це хвороба "моніліоз", що почала в останні роки прогресувати в Одеському регіоні. Якщо під час цвітіння задощить, то, на жаль, при неналежній системі захисту врожай зазнає значних втрат.

"Ця хвороба пошкоджує кісточкові всі культури. Саме у таку погоду, коли в нас туман й підвищена вологість, там де дійсно органічне вирощування, або не застосовують вчасних хімічних обробок. Але якби ми з вами не крутили, але все одно помірна кількість проведення хімічних обробок, вона потрібна. Бо, на жаль, інакше ми взагалі урожаю можемо не отримати, або він буде не товарної якості, мало хто хоче купувати там з червоточинами", — каже експертка.

Експертка Ірина Іщенко про можливі хвороби. Фото: Новини.LIVE

Попри те, що багато хто зараз пропагує органічні фрукти, на практиці ми бачимо, що товар зіпсований шкідниками не користується попитом серед покупців. Оскільки в першу чергу, як кажуть, їдять очима. Незважаючи на примхи природи, експерти впевнені: дефіциту все ж таки не буде і споживачі зможуть насолоджуватися вітчизняними плодами.

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