Как весенние заморозки повлияют на урожай в Украине 2025

Цветение деревьев. Фото: Новини.LIVE

Ранняя весна всегда вызывает волнение у садоводов, ведь нестабильная температура может существенно повлиять на урожай фруктов. Внезапные похолодания и резкие перепады температур становятся настоящим испытанием для плодовых деревьев. Особенно уязвимы молодые сады и культуры. Как скажется сегодняшняя погода на будущем урожае и будет ли Украина и Одесская область, в частности, со своими фруктами в этом году?

Об этом журналисты Новини.LIVE поговорили с профессором кафедры садоводства, виноградарства, биологии и химии Одесского государственного аграрного университета с Ириной Ищенко.

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Риски ранней весны

С приходом весны садоводы юга наблюдают за погодой с особым вниманием. Ведь любое похолодание может негативно повлиять на урожайность. Однако, по словам экспертов, даже в неблагоприятный сезон фрукты будут поставляться отечественными производителями, а потребности в импорте не будет.

"Все же львиная доля — это наши фрукты, обеспечиваются нашими садами, нашими производителями. Сказать с уверенностью, до каких величин будет урожайность, конечно, сегодня довольно трудно, потому что видим довольно переменчивую погоду именно сейчас в данный период", — говорит профессор кафедры садоводства, виноградарства, биологии и химии Одесского государственного аграрного университета Ирина Ищенко.

Профессор кафедры садоводства, виноградарства, биологии и химии ОГАУ Ирина Ищенко о рисках ранней весны. Фото: Новини.LIVE

Больше всего сейчас вызывает опасения абрикосы и сливы — некоторые уже зацвели и если пойдут дожди или ударит мороз, то можем остаться без плодов. Следом пойдут персики, а они очень капризные, плюс требуют постоянной защиты.

Опыление деревьев

Для раноцветных культур даже морозы не являются поводом для волнения, ведь большинство ранних сортов все же устойчивы к низким температурам. Главное — чтобы процесс опыления завершился до возможного охлаждения. Ведь, чем активнее будут работать пчелы, тем лучше будет результат.

"Если будет уже процесс опыления состоится, до наступления, например, морозов, то уже большая вероятность того, что большая половина завязи, которая образуется, она сохранится", — отметила Ирина Ищенко.

Цветение ранних деревьев. Фото: Новини.LIVE

Однако активность пчел зависит не только от погоды, но и от наличия достаточного количества нектароносных растений. Поэтому садоводы продумывают заранее высадку нужных растений для улучшенной работы своих крылатых помощников.

Болезни атакуют

Но для косточковых культур есть один проблематичный фактор, регулирующий и корректирующий получение плодов. Это болезнь "монилиоз", которая начала в последние годы прогрессировать в Одесском регионе. Если во время цветения задождит, то, к сожалению, при ненадлежащей системе защиты урожай несет значительные потери.

"Эта болезнь повреждает косточковые все культуры. Именно в такую погоду, когда у нас туман и повышенная влажность, там где действительно органическое выращивание, или не применяют своевременных химических обработок. Но как бы мы с вами не крутили, но все равно умеренное количество проведения химических обработок, она нужна. Потому что, к сожалению, иначе мы вообще урожая можем не получить, или он будет не товарного качества, мало кто хочет покупать там с червоточинами", — говорит эксперт.

Эксперт Ирина Ищенко о возможных болезнях. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на то, что многие сейчас пропагандируют органические фрукты, на практике мы видим, что товар испорченный вредителями не пользуется спросом среди покупателей. Поскольку в первую очередь, как говорят, едят глазами. Несмотря на капризы природы, эксперты уверены: дефицита все же не будет и потребители смогут наслаждаться отечественными плодами.

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