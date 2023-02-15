Раннє виявлення онкології: за тиждень понад шість тисяч одеситів пройшли обстеження

Вчасне обстеження може врятувати життя

В міських медзакладах Одеси провели тиждень профілактики та раннього виявлення онкологічних захворювань. Під час акції сімейні лікарі обстежили всього 6077 осіб, зокрема 2574 чоловіки та 3503 жінки.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Огляд шкіри

Профілактичні огляди шкіри пройшли 5215 пацієнтів, з яких більш детальне дерматоскопічне обстеження за показаннями було проведено у 618 осіб. Було виявлено 124 випадки доброякісних новоутворень шкіри. У 48 осіб було виявлено підозру на онкопатологію. Пацієнтів направили на консультацію до онкодерматологів спеціалізованих лікувальних закладів.

Обстеження молочної залози

Понад три тисячі жінок прийшли на обстеження. Виявлено 71 випадок доброякісних захворювань молочної залози. На обстеження до онкологів направлено 9 жінок з підозрою на онкопатологію.

Обстеження в уролога

Чоловіки також за направленням сімейного лікаря обстежились у уролога. Всього біло виявлено 43 випадки доброякісних захворювань передміхурової залози та 8 випадків підозри на злоякісну пухлину.

Як вберегти себе від раку: рекомендації МОЗ

відмовитися від тютюнових виборів;

працювати та відпочивати у середовищі без тютюнового диму;

слідкувати за вагою тіла: нормальним індексом маси тіла вважається показник 18,5-24,9;

відмовитися від сидячого способу життя на користь фізичній активності;

споживати здорову їжу;

обмежити або повністю відмовитися від алкоголю;

уникати надмірного перебування на сонці та користуватися сонцезахисними кремами;

використовувати засоби індивідуального захисту при роботі з канцерогенними речовинами;

визначити, чи не перевищує рівень радону у помешканні допустимі норми;

жінкам варто практикувати грудне вигодовування та обмежити використання гормонозамісної терапії;

брати участь у програмах скринінгу;

вакцинуватися, оскільки щеплення від гепатиту В та вірусу папіломи знижують ризик захворювання на рак.

Нагадаємо, дослідники з Університету Східної Англії допомогли розробити новий аналіз крові для виявлення раку простати з більшою точністю, ніж сучасні методи. Нове дослідження показує, що аналіз крові EpiSwitch (PSE) має точність на 94 відсотки, перевершуючи поточний аналіз крові на простатоспецифічний антиген (PSA).