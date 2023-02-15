Раннее выявление онкологии: за неделю более шести тысяч одесситов прошли обследование

Своевременное обследование может спасти жизнь

В городских медучреждениях Одессы была проведена неделя профилактики и раннего выявления онкологических заболеваний. В ходе акции семейные врачи обследовали всего 6077 человек, в том числе 2574 мужчины и 3503 женщины.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Осмотр кожи

Профилактические осмотры кожи прошли 5215 пациентов, из которых более подробное дерматоскопическое обследование по показаниям было проведено у 618 человек. Было выявлено 124 случая доброкачественных новообразований кожи. У 48 человек было обнаружено подозрение на онкопатологию. Пациентов направили на консультацию онкодерматологам специализированных лечебных учреждений.

Обследование молочной железы

Более трех тысяч женщин пришли на обследование. Выявлен 71 случай доброкачественных заболеваний молочной железы. На обследование к онкологам направлено 9 женщин с подозрением на онкопатологию.

Обследование в уролога

Мужчины также по направлению семейного врача обследовались у уролога. Всего было выявлено 43 случая доброкачественных заболеваний предстательной железы и 8 случаев подозрения на злокачественную опухоль.

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отказаться от табачных выборов;

работать и отдыхать в среде без табачного дыма;

следить за весом тела: нормальным индексом массы тела считается показатель 18,5-24,9;

отказаться от сидящего образа жизни в пользу физической активности;

потреблять здоровую пищу;

ограничить или полностью отказаться от алкоголя;

избегать чрезмерного пребывания на солнце и пользоваться солнцезащитными кремами;

использовать средства индивидуальной защиты при работе с канцерогенными веществами;

определить, не превышает ли уровень радона в помещении допустимые нормы;

женщинам следует практиковать грудное вскармливание и ограничить использование гормонозамещающей терапии;

участвовать в программах скрининга;

вакцинироваться, поскольку прививки от гепатита В и вируса папилломы снижают риск заболевания раком.

Напомним, исследователи из Университета Восточной Англии помогли разработать новый анализ крови для выявления рака простаты с большей точностью, чем современные методы. Новое исследование показывает, что анализ крови EpiSwitch (PSE) имеет точность на 94 процента, превышая текущий анализ крови на простатоспецифический антиген (PSA).