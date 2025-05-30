Одеське Динамо призупиняє свою діяльність через нестачу фінансування

ФСТ Динамо. Фото ілюстративне: ФСТ Динамо у соцмережі

З 1 червня призупиняється робота одеського фізкультурно-спортивного товариства "Динамо", яке займається реабілітацією ветеранів. Причиною стало розпорядження Військової адміністрації, яке скоротило фінансування організації.

Про це повідомила перша заступниця голови Одеської обласної організації ФСТ "Динамо" України Ольга Черкасова.

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Одеська обласна військова адміністрація припинила фінансування програми підтримки фізкультурно-спортивних товариств. Через це ФСТ Динамо бракує коштів на оплату комунальних послуг, та на заробітні плати для співробітників та тренерів. Керівництво організації скаржиться на те, що про припинення виділенння коштів їх не попередили.

"Причина — розпорядження Одеської обласної державної адміністрації №0468/А-2025-р від 26.05.2025, яким скорочене фінансування програми підтримки фізкультурно-спортивних товариств. Без пояснень і попереджень. Від цього фінансування залежали оплата комунальних послуг, заробітних плат співробітників та тренерів, функціонування спортивних шкіл", — йдеться у повідомленні Ольги Черкасової.

Ольга Черкасова також додала, що керівництво організації вже шукає фінансування для відновлення повноцінної роботи "Динамо".

ФСТ Динамо

Товариство фізичної культури та спорту "Динамо" України — одна з найбільших і найстаріших спортивних організацій країни, заснована 31 жовтня 1924 року. Основною діяльністю є розвиток олімпійських та професійних видів спорту, таких як легка атлетика, бокс, боротьба, плавання та стрільба. З початку повномасштабного вторгнення одеське "Динамо" займається реабілітацією ветеранів та підготовкою правоохоронців та військовослужбовців.

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