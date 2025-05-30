Одесское Динамо приостанавливает свою деятельность из-за недостатка финансирования

ФСО Динамо. Фото иллюстративное: ФСО Динамо в соцсети

С 1 июня приостанавливается работа одесского физкультурно-спортивного общества "Динамо", которое занимается реабилитацией ветеранов. Причиной стало распоряжение Военной администрации, которое сократило финансирование организации.

Об этом сообщила первый заместитель председателя Одесской областной организации ФСО "Динамо" Украины Ольга Черкасова.

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Одесская областная военная администрация прекратила финансирование программы поддержки физкультурно-спортивных обществ. Поэтому ФСО Динамо не хватает средств на оплату коммунальных услуг, и на заработные платы для сотрудников и тренеров. Руководство организации жалуется на то, что о прекращении выделения средств их не предупредили.

"Причина — распоряжение Одесской областной государственной администрации №0468/А-2025-р от 26.05.2025, которым сокращено финансирование программы поддержки физкультурно-спортивных обществ. Без объяснений и предупреждений. От этого финансирования зависели оплата коммунальных услуг, заработных плат сотрудников и тренеров, функционирование спортивных школ", — говорится в сообщении Ольги Черкасовой.

Ольга Черкасова также добавила, что руководство организации уже ищет финансирование для восстановления полноценной работы "Динамо".

ФСО Динамо

Общество физической культуры и спорта "Динамо" Украины — одна из крупнейших и старейших спортивных организаций страны, основанная 31 октября 1924 года. Основной деятельностью является развитие олимпийских и профессиональных видов спорта, таких как легкая атлетика, бокс, борьба, плавание и стрельба. С начала полномасштабного вторжения одесское "Динамо" занимается реабилитацией ветеранов и подготовкой правоохранителей и военнослужащих.

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