Одеса в ЮНЕСКО — яку територію міста включено та як відреагував світ

Кожну хвилину все більше країн вітають Одесу зі справді історичною подією

25 січня — історична дата для Одеси. Саме сьогодні у Парижі за прискореною процедурою історичний центр міста був визнаний всесвітньою культурною спадщиною ЮНЕСКО.

Редакція Новини.LIVE зібрала реакцію світу на включення Одеси до Списку всесвітньої спадщини.

"Сьогодні Одеса отримала захист ЮНЕСКО. Історичний центр портового міста Одеси не лише внесено до Списку всесвітньої спадщини, але й визнано об’єктом культурної спадщини, який перебуває під загрозою. Вдячний партнерам, які допомагають захистити нашу перлину від атак загарбників із рф", — написав Володимир Зеленський.

"Який вагомий внесок у нашу спільну Перемогу на культурному фронті! Історичний центр портового міста Одеса входить в ЮНЕСКО", — написав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Щирі вітання @UKRinUNESCO та народу України за включення Історичного портового міста Одеси до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Його виняткову універсальну цінність визнають і забезпечуватимуть йому захист відповідно до Конвенції 1972 року", — написала представник Канади в ОБСЄ Наташа Каер.

"Як член Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та друг України, Бельгія вітає Україну із включенням Історичного центру міста Одеса до Списку всесвітньої спадщини об’єктів, що перебувають під загрозою зникнення", — написали на сторінці постійного представництва Бельгії при ОЕСР та ЮНЕСКО.

"Супроводжуючи дух захисту Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, Мексика підтримала сьогодні екстрену реєстрацію Міжнародного ярмарку Рачіда Карема, Пам'яток стародавнього королівства Шеба та Історичного центру Одеси у Список всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою", — написали на сторінці постійного представництва Мексики при ООН з питань освіти, науки і культури.

"Вітаємо Ліван, Ємен та Україну із включенням їхніх номінованих об’єктів до Списку всесвітньої спадщини! Японія продовжує брати участь у збереженні об’єктів всесвітньої спадщини, зокрема Історичного центру Одеси, міста-побратима Йокогами", — написали на сторінці постійного представництва Японії при ЮНЕСКО.

"Вітаємо Україну з успішним внесенням Історичного центру портового міста Одеса до Списку всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою. ЮНЕСКО знову засвідчила свою відданість захисту принципів і цінностей Організації", — написали на сторінці постійного представництва Республіки Польща при ЮНЕСКО.

Попри намагання росії зняти це питання з порядку денного, рішення було прийняте. Що підпадає під захист ЮНЕСКО, читайте в матеріалі.