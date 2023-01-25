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Реакция мира на включение Одессы в список ЮНЕСКО

25 января 2023 21:11
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одесса в ЮНЕСКО — какая территория города включена и как отреагировал мир
Каждую минуту все больше стран поздравляют Одессу с историческим событием
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

25 января — историческая дата для Одессы. Именно сегодня в Париже по ускоренной процедуре исторический центр города был признан всемирным культурным наследием ЮНЕСКО.

Редакция Новини.LIVE собрала реакцию мира на включение Одессы в Список всемирного наследия.

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"Сегодня 🇺🇦 Одесса получила защиту ЮНЕСКО. Исторический центр портового города Одессы не только внесен в Список всемирного наследия, но и признан объектом культурного наследия, находящимся под угрозой. Благодарен партнерам, которые помогают защитить нашу жемчужину от атак захватчиков из россии", — написал Владимир Зеленский.

​​Одесса ЮНЕСКО 2

"Какой весомый вклад в нашу общую Победу на культурном фронте! Исторический центр портового города Одесса входит в ЮНЕСКО", — написал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

​​Одесса ЮНЕСКО

"Искренние поздравления @UKRinUNESCO и народу Украины на включении Исторического центра портового города Одессы в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Его исключительную универсальную ценность признают и будут обеспечивать ему защиту в соответствии с Конвенцией 1972 года", — написала представитель Канады в ОБСЕ Наташа Каэр.

"Как член Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО и друг Украины Бельгия поздравляет Украину с включением исторического центра города Одесса в список всемирного наследия объектов, находящихся под угрозой исчезновения", — написали на странице постоянного представительства Бельгии при ОЭСР и ЮНЕСКО.

Одесса ЮНЕСКО

"Сопровождая дух защиты Всемирного наследия ЮНЕСКО, Мексика поддержала сегодня экстренную регистрацию Международной ярмарки Рачида Карема, Достопримечательностей древнего королевства Шеба и Исторического центра Одессы в Список всемирного наследия, находящегося под угрозой", — написали на странице постоянного представительства Мексики при ООН и культуры.

Одесса ЮНЕСКО

"Поздравляем Ливан, Йемен и Украину с включением их номинированных объектов в Список всемирного наследия! Япония продолжает участвовать в сохранении объектов всемирного наследия, в том числе Исторического центра Одессы, города-побратима Йокогамы", — написали на странице постоянного представительства Японии при ЮНЕСКО.

Одесса ЮНЕСКО

"Поздравляем Украину с успешным внесением Исторического центра портового города Одесса в Список всемирного наследия, находящегося под угрозой.
ЮНЕСКО вновь засвидетельствовала свою приверженность защите принципов и ценностей Организации", — написали на странице постоянного представительства Республики Польша при ЮНЕСКО.

Несмотря на попытки россии снять этот вопрос с повестки дня, решение было принято. Что подпадает под защиту ЮНЕСКО, читайте в материале.

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