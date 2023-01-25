Одесса в ЮНЕСКО — какая территория города включена и как отреагировал мир

Реакция мира на включение Одессы в список ЮНЕСКО
25 января — историческая дата для Одессы. Именно сегодня в Париже по ускоренной процедуре исторический центр города был признан всемирным культурным наследием ЮНЕСКО.
Редакция Новини.LIVE собрала реакцию мира на включение Одессы в Список всемирного наследия.
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"Сегодня Одесса получила защиту ЮНЕСКО. Исторический центр портового города Одессы не только внесен в Список всемирного наследия, но и признан объектом культурного наследия, находящимся под угрозой. Благодарен партнерам, которые помогают защитить нашу жемчужину от атак захватчиков из россии", — написал Владимир Зеленский.
"Какой весомый вклад в нашу общую Победу на культурном фронте! Исторический центр портового города Одесса входит в ЮНЕСКО", — написал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
"Искренние поздравления @UKRinUNESCO и народу Украины на включении Исторического центра портового города Одессы в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Его исключительную универсальную ценность признают и будут обеспечивать ему защиту в соответствии с Конвенцией 1972 года", — написала представитель Канады в ОБСЕ Наташа Каэр.
"Как член Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО и друг Украины Бельгия поздравляет Украину с включением исторического центра города Одесса в список всемирного наследия объектов, находящихся под угрозой исчезновения", — написали на странице постоянного представительства Бельгии при ОЭСР и ЮНЕСКО.
"Сопровождая дух защиты Всемирного наследия ЮНЕСКО, Мексика поддержала сегодня экстренную регистрацию Международной ярмарки Рачида Карема, Достопримечательностей древнего королевства Шеба и Исторического центра Одессы в Список всемирного наследия, находящегося под угрозой", — написали на странице постоянного представительства Мексики при ООН и культуры.
"Поздравляем Ливан, Йемен и Украину с включением их номинированных объектов в Список всемирного наследия! Япония продолжает участвовать в сохранении объектов всемирного наследия, в том числе Исторического центра Одессы, города-побратима Йокогамы", — написали на странице постоянного представительства Японии при ЮНЕСКО.
"Поздравляем Украину с успешным внесением Исторического центра портового города Одесса в Список всемирного наследия, находящегося под угрозой.
ЮНЕСКО вновь засвидетельствовала свою приверженность защите принципов и ценностей Организации", — написали на странице постоянного представительства Республики Польша при ЮНЕСКО.
Несмотря на попытки россии снять этот вопрос с повестки дня, решение было принято. Что подпадает под защиту ЮНЕСКО, читайте в материале.