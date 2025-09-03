Відео
Головна Одеса Рейтинг прозорості місцевих рад — на якому місці Одеса

Рейтинг прозорості місцевих рад — на якому місці Одеса

Ua ru
Дата публікації: 3 вересня 2025 13:47
Одеса серед міст з високим рівнем прозорості бюджету
Одеська міська рада. Фото: Новини.LIVE

Одеса потрапила до рейтингу прозорості місцевих бюджетів серед обласних центрів України. Місто показало високий рівень відкритості фінансових даних. Більшість інших обласних центрів залишаються на задовільному рівні, а участь громадян у бюджетному процесі досі низька.

Про це повідомили у Громадському партнерстві "За прозорі місцеві бюджети".

Результати прозорості

За результатами Індексу прозорості бюджетів на 2025 рік, Одеса увійшла до групи міст з високим рівнем прозорості. Середній показник прозорості обласних центрів України становить 40%, а Одеса разом з Вінницею, Тернополем, Івано-Франківськом та Житомиром перевищила 50%.

Експерти зазначають, що показник відкритості бюджетних даних у містах України в середньому досягає 51%, проте залучення громадян до процесу ухвалення рішень суттєво нижче — у 22 із 24 обласних центрів цей показник менший за 40%. Інновації у застосуванні нових практик серед міст залишаються обмеженими, середній рівень становить 34%.

Дослідження також показало, що прозорість ухвалення рішень отримала найнижчу оцінку — 30%, а більшість міст не оприлюднюють усі бюджетні документи та інформацію про засідання робочих груп і органів ради.

Одеса
Індекс прозорості бюджетів в областях. Фото: Громадське партнерство "За прозорі місцкві бюджети"

Нагадаємо, Вітренко пояснив деталі рішення уряду щодо вилучення 8 мільярдів гривень зі столичного бюджету. Також ми писали, що на Київшині повідомили про підозру 42 особам, які розкрадали кошти.

Одеса Одеська область Новини Одеси фінанси бюджет
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
