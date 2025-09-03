Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Рейтинг прозрачности местных советов — на каком месте Одесса

Рейтинг прозрачности местных советов — на каком месте Одесса

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 13:47
Одесса среди городов с высоким уровнем прозрачности бюджета
Одесский городской совет. Фото: Новости.LIVE

Одесса попала в рейтинг прозрачности местных бюджетов среди областных центров Украины. Город показал высокий уровень открытости финансовых данных. Большинство других областных центров остаются на удовлетворительном уровне, а участие граждан в бюджетном процессе до сих пор низкое.

Об этом сообщили в Общественном партнерстве "За прозрачные местные бюджеты".

Реклама
Читайте также:

Результаты прозрачности

По результатам Индекса прозрачности бюджетов на 2025 год, Одесса вошла в группу городов с высоким уровнем прозрачности. Средний показатель прозрачности областных центров Украины составляет 40%, а Одесса вместе с Винницей, Тернополем, Ивано-Франковском и Житомиром превысила 50%.

Эксперты отмечают, что показатель открытости бюджетных данных в городах Украины в среднем достигает 51%, однако привлечение граждан к процессу принятия решений существенно ниже — в 22 из 24 областных центров этот показатель меньше 40%. Инновации в применении новых практик среди городов остаются ограниченными, средний уровень составляет 34%.

Исследование также показало, что прозрачность принятия решений получила самую низкую оценку — 30%, а большинство городов не обнародуют все бюджетные документы и информацию о заседаниях рабочих групп и органов совета.

Одеса
Индекс прозрачности бюджетов в областях. Фото: Общественное партнерство "За прозрачные местные бюджеты"

Напомним, Витренко объяснил детали решения правительства об изъятии 8 миллиардов гривен из столичного бюджета. Также мы писали, что на Киевщине сообщили о подозрении 42 лицам, которые разворовывали средства.

Одесса Одесская область Новости Одессы финансы бюджет
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации