Одесса среди городов с высоким уровнем прозрачности бюджета

Одесса попала в рейтинг прозрачности местных бюджетов среди областных центров Украины. Город показал высокий уровень открытости финансовых данных. Большинство других областных центров остаются на удовлетворительном уровне, а участие граждан в бюджетном процессе до сих пор низкое.

Об этом сообщили в Общественном партнерстве "За прозрачные местные бюджеты".

Результаты прозрачности

По результатам Индекса прозрачности бюджетов на 2025 год, Одесса вошла в группу городов с высоким уровнем прозрачности. Средний показатель прозрачности областных центров Украины составляет 40%, а Одесса вместе с Винницей, Тернополем, Ивано-Франковском и Житомиром превысила 50%.

Эксперты отмечают, что показатель открытости бюджетных данных в городах Украины в среднем достигает 51%, однако привлечение граждан к процессу принятия решений существенно ниже — в 22 из 24 областных центров этот показатель меньше 40%. Инновации в применении новых практик среди городов остаются ограниченными, средний уровень составляет 34%.

Исследование также показало, что прозрачность принятия решений получила самую низкую оценку — 30%, а большинство городов не обнародуют все бюджетные документы и информацию о заседаниях рабочих групп и органов совета.

Индекс прозрачности бюджетов в областях. Фото: Общественное партнерство "За прозрачные местные бюджеты"

