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Рекорд військового з Одеси не можуть побити вже 25 років — відео

30 грудня 2024 13:02
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Рекорд подолання смуги перешкод — військовий Денис Білий утримує результат вже 25 років
Полковник Денис Білий. Фото: скриншот
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Полковник Денис Білий досі є рекордсменом серед українських армійців. У 1999 році він подолав смугу перешкод за 1 хвилину 31,7 секунди, і цей результат досі ніхто не зміг перевершити.

Про це повідомляє телеканал Рада.

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Сьогодні Денис Білий обіймає посаду заступника керівника кафедри військової академії в Одесі. Він передає свої знання курсантам і регулярно виїжджає на фронт, де навчає офіцерів. Полковник наголошує, що витривалість є ключовою навичкою у бойових умовах, тому й сам продовжує тренування.

Смуга перешкод — важливий елемент підготовки військових. Вона включає складні завдання: лабіринт, двометрову стіну, зруйнований міст, драбину, окопи з колодязями. Хорошим результатом вважається час у дві хвилини, проте Білий перевершив усіх.

Тренування на такій смузі моделюють рельєф поля бою, розвивають фізичні якості та допомагають долати страхи, адже деякі перешкоди виконуються на висоті.

Раніше ми писали, що українська спортсменка Катерина Садурська стала автором світового рекорду з фрідайвінгу. Дівчина опустилася на глибину, яку ще ніхто не скорив.

А найменша жінка у світі, індіанка Йоті ​​Амге встановила ще один рекорд. Цього разу зафіксували найменші жіночі руки у світі.

Одеса ЗСУ спорт рекорд армія військові військовослужбовці

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