Рекорд подолання смуги перешкод — військовий Денис Білий утримує результат вже 25 років

Полковник Денис Білий. Фото: скриншот

Полковник Денис Білий досі є рекордсменом серед українських армійців. У 1999 році він подолав смугу перешкод за 1 хвилину 31,7 секунди, і цей результат досі ніхто не зміг перевершити.

Про це повідомляє телеканал Рада.

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Сьогодні Денис Білий обіймає посаду заступника керівника кафедри військової академії в Одесі. Він передає свої знання курсантам і регулярно виїжджає на фронт, де навчає офіцерів. Полковник наголошує, що витривалість є ключовою навичкою у бойових умовах, тому й сам продовжує тренування.

Смуга перешкод — важливий елемент підготовки військових. Вона включає складні завдання: лабіринт, двометрову стіну, зруйнований міст, драбину, окопи з колодязями. Хорошим результатом вважається час у дві хвилини, проте Білий перевершив усіх.

Тренування на такій смузі моделюють рельєф поля бою, розвивають фізичні якості та допомагають долати страхи, адже деякі перешкоди виконуються на висоті.

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