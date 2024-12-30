Рекорд по преодолению полосы препятствий — военный Денис Белый удерживает результат уже 25 лет

Полковник Денис Белый. Фото: скриншот

Полковник Денис Белый до сих пор является рекордсменом среди украинских армейцев. В 1999 году он преодолел полосу препятствий за 1 минуту 31,7 секунды, и этот результат пока никто не смог превзойти.

Об этом сообщает телеканал Рада.

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Сегодня Денис Белый занимает должность заместителя руководителя кафедры военной академии в Одессе. Он передает свои знания курсантам и регулярно выезжает на фронт, где обучает офицеров. Полковник подчеркивает, что выносливость — ключевой навык в боевых условиях, поэтому он сам продолжает тренировки.

Полоса препятствий — важный элемент подготовки военных. Она включает сложные задачи: лабиринт, двухметровую стену, разрушенный мост, лестницу, окопы с колодцами. Хорошим результатом считается время в две минуты, однако Белый превзошел всех.

Тренировки на такой полосе моделируют рельеф поля боя, развивают физические качества и помогают преодолевать страхи, так как некоторые препятствия выполняются на высоте.

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