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Рекорд военного из Одессы не могут побить уже 25 лет — видео

30 декабря 2025 13:02
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Рекорд по преодолению полосы препятствий — военный Денис Белый удерживает результат уже 25 лет
Полковник Денис Белый. Фото: скриншот
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Полковник Денис Белый до сих пор является рекордсменом среди украинских армейцев. В 1999 году он преодолел полосу препятствий за 1 минуту 31,7 секунды, и этот результат пока никто не смог превзойти.

Об этом сообщает телеканал Рада.

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Сегодня Денис Белый занимает должность заместителя руководителя кафедры военной академии в Одессе. Он передает свои знания курсантам и регулярно выезжает на фронт, где обучает офицеров. Полковник подчеркивает, что выносливость — ключевой навык в боевых условиях, поэтому он сам продолжает тренировки.

Полоса препятствий — важный элемент подготовки военных. Она включает сложные задачи: лабиринт, двухметровую стену, разрушенный мост, лестницу, окопы с колодцами. Хорошим результатом считается время в две минуты, однако Белый превзошел всех.

Тренировки на такой полосе моделируют рельеф поля боя, развивают физические качества и помогают преодолевать страхи, так как некоторые препятствия выполняются на высоте.

Ранее мы писали, что украинская спортсменка Екатерина Садурская стала автором мирового рекорда по фридайвингу. Девушка опустилась на глубину, которую еще никто не покорил.

А самая маленькая женщина в мире индейка Йоти Амге установила еще один рекорд. На этот раз зафиксировали самые маленькие женские руки в мире.

Одесса ВСУ спорт рекорд армия военные военнослужащие

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