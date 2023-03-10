Ремонт Деволанівського узвозу в Одесі: як просуваються роботи
На Деволанівському узвозі в Одесі успішно реалізовується другий етап капітального ремонту. Наразі, підрядна організація завершує підготовчі роботи щодо посилення проїзної частини над колектором на ділянці між вулицями Єврейською та Буніна. Ця ділянка узвозу є ключовою для зрушення транспорту в місті, тому її ремонт відіграє важливу роль у поліпшенні інфраструктури.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
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Про ремонт Деволанівського узвозу в Одесі говорять вже давно. Сам проєкт розробили ще у 2019 році, а ось перші роботи розпочались через два роки у 2021.
Що входить в капремонт:
- оновлення систем водопроводу, водовідведення та каналізації;
- встановлення зовнішнього освітлення, заміну електричних мереж та мереж зв'язку;
- облаштування тротуарів та дорожнього полотна.
Які роботи виконують зараз
У майбутньому передбачені роботи з перебудови мережі зовнішнього освітлення вздовж усього узвозу та облаштування тротуарів з обох боків вулиці в напрямку Карантинного узвозу. Ці роботи сприятимуть покращенню безпеки пішоходів та пасажирів автомобілів.
Досягнення реалізації проєкту
Раніше в рамках реалізації проєкту відновлено зливові колектори діаметром 1300 мм та 1800 мм, які вже показали ефективність обраної методики ремонту — під час сильних опадів Митну площу не підтоплює. Було побудовано 20 нових каналізаційних колодязів та відремонтовано 16 наявних. Прокладено 780 метрів нового водопроводу, побудовано 2 водопровідні колодязі діаметром 1,5 метра
У скільки обійдеться ремонт
Нагадаємо, на одне з найпроблемніших місць в Одесі планують витратити понад 60 млн гривень. Його в місті називають "одеською канавою", адже це одна з найбільш зруйнованих вулиць у центрі міста, але не від дій окупанта, а бездіяльності влади та власників будівель.