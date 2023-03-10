Ремонт Деволановского спуска в Одессе: как продвигаются работы

Движение по части спуска закрыто до лета

На Деволановском спуске в Одессе успешно реализуется второй этап капитального ремонта. Подрядная организация завершает подготовительные работы по усилению проезжей части над коллектором на участке между улицами Еврейской и Бунина. Этот участок спуска является ключевым для сдвига транспорта в городе, поэтому его ремонт играет важную роль в улучшении инфраструктуры.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

О ремонте Деволановского спуска в Одессе говорят уже давно. Сам проект был разработан еще в 2019 году, а вот первые работы начались через два года в 2021 году.

Что входит в капремонт:

обновление систем водопровода, водоотвода и канализации;

установку наружного освещения, замену электрических сетей и сетей связи;

обустройство тротуаров и дорожного полотна.

Какие работы выполняют сейчас

В будущем предусмотрены работы по перестройке сети наружного освещения вдоль всего спуска и обустройства тротуаров с обеих сторон улицы в направлении Карантинного спуска. Эти работы будут способствовать улучшению безопасности пешеходов и пассажиров автомобилей.

Достижение реализации проекта

Ранее в рамках реализации проекта восстановлены ливневые коллекторы диаметром 1300 мм и 1800 мм, которые уже показали эффективность выбранной методики ремонта — во время сильных осадков Таможенную площадь не подтапливает. Было построено 20 новых канализационных колодцев и отремонтировано 16 имеющихся. Проложено 780 метров нового водопровода, построено 2 водопроводных колодца диаметром 1,5 метра.

Во сколько обойдется ремонт

Напомним, на одно из самых проблемных мест в Одессе планируют потратить более 60 млн. гривен. Его в городе называют "одесской канавой", ведь это одна из самых разрушенных улиц в центре города, но не от действий оккупанта, а бездействия властей и владельцев зданий.