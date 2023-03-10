Ремонт Деволановского спуска в Одессе: как продвигаются работы
На Деволановском спуске в Одессе успешно реализуется второй этап капитального ремонта. Подрядная организация завершает подготовительные работы по усилению проезжей части над коллектором на участке между улицами Еврейской и Бунина. Этот участок спуска является ключевым для сдвига транспорта в городе, поэтому его ремонт играет важную роль в улучшении инфраструктуры.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
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О ремонте Деволановского спуска в Одессе говорят уже давно. Сам проект был разработан еще в 2019 году, а вот первые работы начались через два года в 2021 году.
Что входит в капремонт:
- обновление систем водопровода, водоотвода и канализации;
- установку наружного освещения, замену электрических сетей и сетей связи;
- обустройство тротуаров и дорожного полотна.
Какие работы выполняют сейчас
В будущем предусмотрены работы по перестройке сети наружного освещения вдоль всего спуска и обустройства тротуаров с обеих сторон улицы в направлении Карантинного спуска. Эти работы будут способствовать улучшению безопасности пешеходов и пассажиров автомобилей.
Достижение реализации проекта
Ранее в рамках реализации проекта восстановлены ливневые коллекторы диаметром 1300 мм и 1800 мм, которые уже показали эффективность выбранной методики ремонта — во время сильных осадков Таможенную площадь не подтапливает. Было построено 20 новых канализационных колодцев и отремонтировано 16 имеющихся. Проложено 780 метров нового водопровода, построено 2 водопроводных колодца диаметром 1,5 метра.
Во сколько обойдется ремонт
Напомним, на одно из самых проблемных мест в Одессе планируют потратить более 60 млн. гривен. Его в городе называют "одесской канавой", ведь это одна из самых разрушенных улиц в центре города, но не от действий оккупанта, а бездействия властей и владельцев зданий.