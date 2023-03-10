Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Одесса arrow Ремонт Деволановского спуска в Одессе: как продвигаются работы arrow

Ремонт Деволановского спуска в Одессе: как продвигаются работы

10 марта 2023 18:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Движение по части спуска закрыто до лета
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На Деволановском спуске в Одессе успешно реализуется второй этап капитального ремонта. Подрядная организация завершает подготовительные работы по усилению проезжей части над коллектором на участке между улицами Еврейской и Бунина. Этот участок спуска является ключевым для сдвига транспорта в городе, поэтому его ремонт играет важную роль в улучшении инфраструктуры.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Читайте также:

О ремонте Деволановского спуска в Одессе говорят уже давно. Сам проект был разработан еще в 2019 году, а вот первые работы начались через два года в 2021 году.

Что входит в капремонт:

  • обновление систем водопровода, водоотвода и канализации;
  • установку наружного освещения, замену электрических сетей и сетей связи;
  • обустройство тротуаров и дорожного полотна.

Какие работы выполняют сейчас

В будущем предусмотрены работы по перестройке сети наружного освещения вдоль всего спуска и обустройства тротуаров с обеих сторон улицы в направлении Карантинного спуска. Эти работы будут способствовать улучшению безопасности пешеходов и пассажиров автомобилей.

Достижение реализации проекта

Ранее в рамках реализации проекта восстановлены ливневые коллекторы диаметром 1300 мм и 1800 мм, которые уже показали эффективность выбранной методики ремонта — во время сильных осадков Таможенную площадь не подтапливает. Было построено 20 новых канализационных колодцев и отремонтировано 16 имеющихся. Проложено 780 метров нового водопровода, построено 2 водопроводных колодца диаметром 1,5 метра.

Во сколько обойдется ремонт

Напомним, на одно из самых проблемных мест в Одессе планируют потратить более 60 млн. гривен. Его в городе называют "одесской канавой", ведь это одна из самых разрушенных улиц в центре города, но не от действий оккупанта, а бездействия властей и владельцев зданий.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

19:36 Прогожин объявил об открытии десятков центров набора в ЧВК "Вагнер"

Новина з фото

19:30 Житель Молдовы пытался незаконно вывезти из Украины оптические прицелы

Эксклюзив

19:26Залужный и Буданов на коленях провели в последний путь погибшего героя Украины Да Винчи

19:25 Что приготовить в Великий пост: рецепт сочных овощных котлет на каждый день

19:14Россияне обстреляли Днепропетровскую область: есть погибшие и раненые

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

19:10 "Шахтер" готовит громкий обмен бразильцев

19:05 Авиация ВСУ атаковала районы сосредоточения и позицию ЗРК оккупантов, — Генштаб

Новина з фото

19:00 Защитники Донбасса получили авто из Одессы

18:57 В Донецкой области гауляйтеры вручают коллаборантам партийные билеты партии "Единая россия"

Новина з відео

18:41 Франция и Британия договорились о совместной тренировке украинских военных: подробности

Эксклюзив

19:26Залужный и Буданов на коленях провели в последний путь погибшего героя Украины Да Винчи

Новина з відео

18:41 Франция и Британия договорились о совместной тренировке украинских военных: подробности

Новина з відео

18:38 Капитан ВМС США и Бачо Корчилава обсудят контранступление ВСУ и скандальный законопроект в Грузии

Новина з відео

18:30 Уровень экспорта зерна из портов Одесчины за неделю вырос вдвое

Новина з відео

18:10 Зеленский провел встречу с министром обороны Норвегии: детали

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

17:30 Маленькая одесситка Александра Паскаль смогла вернуться к жизни после потери ножки

Эксклюзив

17:00Экологическая катастрофа: когда исчезнет Куяльницкий лиман

Новина з відео

16:30 россия вывела в Черное море один ракетоноситель, — Гуменюк

Новина з відео

16:08 Поплавский в своем стиле запремьерил клип об офицерах ВСУ

Эксклюзив

16:07Прощание с "Да Винчи" в Киеве (фоторепортаж)

Эксклюзив

19:26Залужный и Буданов на коленях провели в последний путь погибшего героя Украины Да Винчи

Эксклюзив

17:32"Рука помощи": как государство превращает малообеспеченных безработных в бизнесменов

Эксклюзив

17:00Экологическая катастрофа: когда исчезнет Куяльницкий лиман

Новина з фото

09:50 Чаку Норрису — 83: чем занимается одиозный актер, поддерживающий Дональда Трампа

Эксклюзив

07:40Чрезмерное любопытство становится убийственным на войне: история боевого медика

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:23Цены на продукты снова ударят по карману: какие товары подорожают в 2023 году

Новина з фото

22:22 Знаменитости, ставшие крестными родителями своих звездных друзей

Новина з фото

20:45 Пауки, тьма, высота и даже лестница: все о фобиях знаменитостей

Эксклюзив

20:18"Запад признал Украину членом своего клуба", — интервью с польским политологом

Эксклюзив

18:00Экономия на всем, кроме еды и коммунальных, — как сейчас живут одесситы, узнавали Новини.LIVE

Актуальное по теме

None 10 Март 19:36

Прогожин объявил об открытии десятков центров набора в ЧВК "Вагнер"

None 10 Март 17:01

Житель Молдовы пытался незаконно вывезти из Украины оптические прицелы

None 10 Март 19:21

Что приготовить в Великий пост: рецепт сочных овощных котлет на каждый день

None 10 Март 19:14

Россияне обстреляли Днепропетровскую область: есть погибшие и раненые

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB