Ремонт на електромережах — де в Одесі не буде світла до вечора

Енергетики ремонтують пошкодження лінії електропередач. Фото: Укренерго

Сьогодні, 10 квітня, велика частина мешканців Одеси залишилася без електропостачання. Енергетики вже працюють над відновленням і обіцяють повернути світло більшості одеситів до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від завершення ремонтних робіт.



Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Де немає світла

Центральний РЕМ:

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М. Арнаутська, 90 — 113;

Ковальська, 19 — 59;

Преображенська, 27 — 82;

Єврейська, 36 — 58;

Тираспольська, 1 -- 12;

пров. Онілової, 3 — 14;

сквер Старобазарний, 3 — 7;

Троїцька, 45 — 60;

Успенська, 60 — 105;

пр. Українських Героїв (Олександровський просп.), 3 — 27;

Пл. Соборна, 1;

В. Арнаутська, 80 — 111;

Л. Товстого, 17 — 19;

Спірідонівська, 12 — 21;

Базарна, 92 — 100;

Ніжинська, 64 — 72;

Жуковського, 27 — 39;

Новосельського, 84 — 110;

пров. Успенський, 3 — 23;

пл. В. Холодної, 1,3;

пров. Нечипоренка, 4 — 14;

пров. Покровський, 3, 5.

Роботи до 19:00.

Південний РЕМ:

Абрикосова, 4 — 105;

Дубовий Гай, 2 — 57;

Лігінська (Макаренка), 1 — 33;

Писарева, 28 — 40;

Рівності, 2 — 195;

пров. 1-й Рівності, 1 — 197;

пров. Абрикосовий, 1 — 29;

Фонтанська дор., 106 — 129;

пров. Янтарний, 6 — 8;

Костанді, 14 — 77;

пров. 2-й, 3-й Український, 1 — 12;

Академічна, 1 — 52;

Тімірязєва, 34 — 84;

Г. Ахматової, 1 — 40;

Ялинкова, 2 — 58;

пров. Новоукраїнський, 2 — 31;

Баштанна, 2 — 16;

Купріна, 7 — 54;

Окружна, 17 -- 42;

пров. 1-й, 2-й Академічний, 1 -- 21;

Дачна, 3 — 30;

Львівська, 7 — 52;

Сумська, 3 — 69;

пров. 2-й Дачний, 1 — 9;

пров. Львівський, 2 — 76;

Гаршина, 8 — 30;

Кришталева, 1;

пров. Гаршина, 3 — 22;

пров. Літній, 5;

пров. Рівний, 1 — 11;

Китобійна, 2 — 92;

Академіка Вернадського (Тульська), 1 — 51;

Сергія Шелухіна (Ол. Невського), 1 — 33;

Педагогічна, 21;

Чернігівська, 1 — 24;

пров. 1-й, 2-й Китобійний, 1 — 50;

І. Вазова, 9;

пров. Чернігівський, 1 — 8;

Вертелецького, 7б,13;

Д. Донського, 1 — 45;

Левкоєва, 1 — 7;

Лядова, 1 — 15;

Немир.-Данченка, 10 — 16;

Рясна (Обільна), 1 — 35;

Планетна, 1 — 38;

Прорізна, 5, 5а;

Собінова, 15 — 20;

Флотська, 4 — 21;

пров. 1-й Рясний, 1 — 15;

пров. Флотський, 2 — 23;

Архітектурна, 10 — 14;

Драгоманова (Достоєвського), 1 — 25;

Кавунова, 1 — 18;

Кримська, 1 — 3;

пров. Кримський, 1 — 22;

пров. Слави, 1 — 10;

пров. Климовича (пров. 1-й Ол. Невського) — усі будинки;

пров. Чехівського (пров. 2-й Ол. Невського) — усі будинки;

пров. Василя Кричевського (пров. 3-й Ол. Невського) — усі будинки;

пров. Павла Чубинського (пров. 4-й Ол. Невського), 2 — 8;

Харківська, 1 — 20;

пров. 1-й Юннатів, 1 — 12;

Наукова (Шишкіна), 1 — 44;

Юннатів, 1 — 15;

Костанді, 60;

Харківська, 20б;

Левітана, 19 з корпусами;

пров. Філософський (пров. Шишкіна) — усі будинки;

пров. Математичний (2-й пров. Шишкіна) — усі будинки;

пров. Біологічний (3-й пров. Шишкіна), 1 — 20;

пров. 2-й, 3-й Костанді, 2 — 8;

пров. Безіменний, 2 — 12;

пров. Д.Донського, 2а, 3;

пров. Іподромний, 10;

пров. Молокова, 1 — 12.

Роботи до 17:00.

Північний РЕМ:

Просп. Добровольського, 100 — 104.

Роботи до 19:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Про комунальні послуги

Нагадаємо, в Україні за останній рік подорожчали житлово-комунальні послуги. Загалом з березня 2023-го до березня 2024 року додали у вартості 12,8%.



Також ми писали, що в українському уряді не розглядають рішення щодо підвищення тарифів на електроенергію. Проте, оскільки Росія не припиняє руйнувати об'єкти енергосистеми, питання про перегляд цін може підійматись.