Ремонт на електромережах — де в Одесі не буде світла до вечора
Сьогодні, 10 квітня, велика частина мешканців Одеси залишилася без електропостачання. Енергетики вже працюють над відновленням і обіцяють повернути світло більшості одеситів до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від завершення ремонтних робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де немає світла
Центральний РЕМ:
- М. Арнаутська, 90 — 113;
- Ковальська, 19 — 59;
- Преображенська, 27 — 82;
- Єврейська, 36 — 58;
- Тираспольська, 1 -- 12;
- пров. Онілової, 3 — 14;
- сквер Старобазарний, 3 — 7;
- Троїцька, 45 — 60;
- Успенська, 60 — 105;
- пр. Українських Героїв (Олександровський просп.), 3 — 27;
- Пл. Соборна, 1;
- В. Арнаутська, 80 — 111;
- Л. Товстого, 17 — 19;
- Спірідонівська, 12 — 21;
- Базарна, 92 — 100;
- Ніжинська, 64 — 72;
- Жуковського, 27 — 39;
- Новосельського, 84 — 110;
- пров. Успенський, 3 — 23;
- пл. В. Холодної, 1,3;
- пров. Нечипоренка, 4 — 14;
- пров. Покровський, 3, 5.
Роботи до 19:00.
Південний РЕМ:
- Абрикосова, 4 — 105;
- Дубовий Гай, 2 — 57;
- Лігінська (Макаренка), 1 — 33;
- Писарева, 28 — 40;
- Рівності, 2 — 195;
- пров. 1-й Рівності, 1 — 197;
- пров. Абрикосовий, 1 — 29;
- Фонтанська дор., 106 — 129;
- пров. Янтарний, 6 — 8;
- Костанді, 14 — 77;
- пров. 2-й, 3-й Український, 1 — 12;
- Академічна, 1 — 52;
- Тімірязєва, 34 — 84;
- Г. Ахматової, 1 — 40;
- Ялинкова, 2 — 58;
- пров. Новоукраїнський, 2 — 31;
- Баштанна, 2 — 16;
- Купріна, 7 — 54;
- Окружна, 17 -- 42;
- пров. 1-й, 2-й Академічний, 1 -- 21;
- Дачна, 3 — 30;
- Львівська, 7 — 52;
- Сумська, 3 — 69;
- пров. 2-й Дачний, 1 — 9;
- пров. Львівський, 2 — 76;
- Гаршина, 8 — 30;
- Кришталева, 1;
- пров. Гаршина, 3 — 22;
- пров. Літній, 5;
- пров. Рівний, 1 — 11;
- Китобійна, 2 — 92;
- Академіка Вернадського (Тульська), 1 — 51;
- Сергія Шелухіна (Ол. Невського), 1 — 33;
- Педагогічна, 21;
- Чернігівська, 1 — 24;
- пров. 1-й, 2-й Китобійний, 1 — 50;
- І. Вазова, 9;
- пров. Чернігівський, 1 — 8;
- Вертелецького, 7б,13;
- Д. Донського, 1 — 45;
- Левкоєва, 1 — 7;
- Лядова, 1 — 15;
- Немир.-Данченка, 10 — 16;
- Рясна (Обільна), 1 — 35;
- Планетна, 1 — 38;
- Прорізна, 5, 5а;
- Собінова, 15 — 20;
- Флотська, 4 — 21;
- пров. 1-й Рясний, 1 — 15;
- пров. Флотський, 2 — 23;
- Архітектурна, 10 — 14;
- Драгоманова (Достоєвського), 1 — 25;
- Кавунова, 1 — 18;
- Кримська, 1 — 3;
- пров. Кримський, 1 — 22;
- пров. Слави, 1 — 10;
- пров. Климовича (пров. 1-й Ол. Невського) — усі будинки;
- пров. Чехівського (пров. 2-й Ол. Невського) — усі будинки;
- пров. Василя Кричевського (пров. 3-й Ол. Невського) — усі будинки;
- пров. Павла Чубинського (пров. 4-й Ол. Невського), 2 — 8;
- Харківська, 1 — 20;
- пров. 1-й Юннатів, 1 — 12;
- Наукова (Шишкіна), 1 — 44;
- Юннатів, 1 — 15;
- Костанді, 60;
- Харківська, 20б;
- Левітана, 19 з корпусами;
- пров. Філософський (пров. Шишкіна) — усі будинки;
- пров. Математичний (2-й пров. Шишкіна) — усі будинки;
- пров. Біологічний (3-й пров. Шишкіна), 1 — 20;
- пров. 2-й, 3-й Костанді, 2 — 8;
- пров. Безіменний, 2 — 12;
- пров. Д.Донського, 2а, 3;
- пров. Іподромний, 10;
- пров. Молокова, 1 — 12.
Роботи до 17:00.
Північний РЕМ:
- Просп. Добровольського, 100 — 104.
Роботи до 19:00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Про комунальні послуги
Нагадаємо, в Україні за останній рік подорожчали житлово-комунальні послуги. Загалом з березня 2023-го до березня 2024 року додали у вартості 12,8%.
Також ми писали, що в українському уряді не розглядають рішення щодо підвищення тарифів на електроенергію. Проте, оскільки Росія не припиняє руйнувати об'єкти енергосистеми, питання про перегляд цін може підійматись.
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