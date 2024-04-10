Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Ремонт на електромережах — де в Одесі не буде світла до вечора arrow

Ремонт на електромережах — де в Одесі не буде світла до вечора

10 квітня 2024 09:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Ремонт на електромережах — де в Одесі не буде світла до вечора
Енергетики ремонтують пошкодження лінії електропередач. Фото: Укренерго
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 10 квітня, велика частина мешканців Одеси залишилася без електропостачання. Енергетики вже працюють над відновленням і обіцяють повернути світло більшості одеситів до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від завершення ремонтних робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Де немає світла

Центральний РЕМ:

Читайте також:
  • М. Арнаутська, 90 — 113;
  • Ковальська, 19 — 59;
  • Преображенська, 27 — 82;
  • Єврейська, 36 — 58;
  • Тираспольська, 1 -- 12;
  • пров. Онілової, 3 — 14;
  • сквер Старобазарний, 3 — 7;
  • Троїцька, 45 — 60;
  • Успенська, 60 — 105;
  • пр. Українських Героїв (Олександровський просп.), 3 — 27;
  • Пл. Соборна, 1;
  • В. Арнаутська, 80 — 111;
  • Л. Товстого, 17 — 19;
  • Спірідонівська, 12 — 21;
  • Базарна, 92 — 100;
  • Ніжинська, 64 — 72;
  • Жуковського, 27 — 39;
  • Новосельського, 84 — 110;
  • пров. Успенський, 3 — 23;
  • пл. В. Холодної, 1,3;
  • пров. Нечипоренка, 4 — 14;
  • пров. Покровський, 3, 5.

Роботи до 19:00.

Південний РЕМ:

  • Абрикосова, 4 — 105;
  • Дубовий Гай, 2 — 57;
  • Лігінська (Макаренка), 1 — 33;
  • Писарева, 28 — 40;
  • Рівності, 2 — 195;
  • пров. 1-й Рівності, 1 — 197;
  • пров. Абрикосовий, 1 — 29;
  • Фонтанська дор., 106 — 129;
  • пров. Янтарний, 6 — 8;
  • Костанді, 14 — 77;
  • пров. 2-й, 3-й Український, 1 — 12;
  • Академічна, 1 — 52;
  • Тімірязєва, 34 — 84;
  • Г. Ахматової, 1 — 40;
  • Ялинкова, 2 — 58;
  • пров. Новоукраїнський, 2 — 31;
  • Баштанна, 2 — 16;
  • Купріна, 7 — 54;
  • Окружна, 17 -- 42;
  • пров. 1-й, 2-й Академічний, 1 -- 21;
  • Дачна, 3 — 30;
  • Львівська, 7 — 52;
  • Сумська, 3 — 69;
  • пров. 2-й Дачний, 1 — 9;
  • пров. Львівський, 2 — 76;
  • Гаршина, 8 — 30;
  • Кришталева, 1;
  • пров. Гаршина, 3 — 22;
  • пров. Літній, 5;
  • пров. Рівний, 1 — 11;
  • Китобійна, 2 — 92;
  • Академіка Вернадського (Тульська), 1 — 51;
  • Сергія Шелухіна (Ол. Невського), 1 — 33;
  • Педагогічна, 21;
  • Чернігівська, 1 — 24;
  • пров. 1-й, 2-й Китобійний, 1 — 50;
  • І. Вазова, 9;
  • пров. Чернігівський, 1 — 8;
  • Вертелецького, 7б,13;
  • Д. Донського, 1 — 45;
  • Левкоєва, 1 — 7;
  • Лядова, 1 — 15;
  • Немир.-Данченка, 10 — 16;
  • Рясна (Обільна), 1 — 35;
  • Планетна, 1 — 38;
  • Прорізна, 5, 5а;
  • Собінова, 15 — 20;
  • Флотська, 4 — 21;
  • пров. 1-й Рясний, 1 — 15;
  • пров. Флотський, 2 — 23;
  • Архітектурна, 10 — 14;
  • Драгоманова (Достоєвського), 1 — 25;
  • Кавунова, 1 — 18;
  • Кримська, 1 — 3;
  • пров. Кримський, 1 — 22;
  • пров. Слави, 1 — 10;
  • пров. Климовича (пров. 1-й Ол. Невського) — усі будинки;
  • пров. Чехівського (пров. 2-й Ол. Невського) — усі будинки;
  • пров. Василя Кричевського (пров. 3-й Ол. Невського) — усі будинки;
  • пров. Павла Чубинського (пров. 4-й Ол. Невського), 2 — 8;
  • Харківська, 1 — 20;
  • пров. 1-й Юннатів, 1 — 12;
  • Наукова (Шишкіна), 1 — 44;
  • Юннатів, 1 — 15;
  • Костанді, 60;
  • Харківська, 20б;
  • Левітана, 19 з корпусами;
  • пров. Філософський (пров. Шишкіна) — усі будинки;
  • пров. Математичний (2-й пров. Шишкіна) — усі будинки;
  • пров. Біологічний (3-й пров. Шишкіна), 1 — 20;
  • пров. 2-й, 3-й Костанді, 2 — 8;
  • пров. Безіменний, 2 — 12;
  • пров. Д.Донського, 2а, 3;
  • пров. Іподромний, 10;
  • пров. Молокова, 1 — 12.

Роботи до 17:00.

Північний РЕМ:

  • Просп. Добровольського, 100 — 104.

Роботи до 19:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Про комунальні послуги

Нагадаємо, в Україні за останній рік подорожчали житлово-комунальні послуги. Загалом з березня 2023-го до березня 2024 року додали у вартості 12,8%.

Також ми писали,  що в українському уряді не розглядають рішення щодо підвищення тарифів на електроенергію. Проте, оскільки Росія не припиняє руйнувати об'єкти енергосистеми, питання про перегляд цін може підійматись.

комунальні послуги
Одеса
електроенергія
електропостачання
Новини Одеси
відключення світла
світло

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

9 квітня 2024

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

27 березня 2024

20:51 Чи можна ігнорувати повістку, яку залишили в дверях — відповідь юриста

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку

1 квітня 2024

07:21 Виїзд жінок за кордон — коли їм можуть відмовити у перетині кордону

27 березня 2024

11:14 У Челсі прокоментували гру Мудрика за збірну України

28 березня 2024

17:45 Як доїхати на пробитому колесі до СТО, коли немає запаски — три способи