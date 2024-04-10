Ремонт на электросетях — где в Одессе не будет света до вечера

Энергетики ремонтируют повреждение линии электропередач. Фото: Укрэнерго

Сегодня, 10 апреля, большая часть жителей Одессы осталась без электроснабжения. Энергетики уже работают над восстановлением и обещают вернуть свет большинству одесситов к 19:00. Однако время восстановления может изменяться в зависимости от завершения ремонтных работ.



Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Где нет света

Центральный РЭС:

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М. Арнаутская, 90 — 113;

Кузнечная, 19 —- 59;

Преображенская, 27 — 82;

Еврейская, 36 — 58;

Тираспольская, 1 — 12;

пер. Ониловой, 3 — 14;

сквер Старобазарный, 3 — 7;

Троицкая, 45 — 60;

Успенская, 60 — 105;

пр. Украинских Героев (Александровский просп.), 3 — 27;

Плод. Соборная, 1;

В. Арнаутская, 80 — 111;

Л. Толстого, 17 — 19;

Спиридоновская, 12 — 21;

Базарная, 92 — 100;

Нежинская, 64 — 72;

Жуковского, 27 — 39;

Новосельского, 84 — 110;

пер. Успенский, 3 — 23;

пл. В. Холодной, 1,3;

пер. Нечипоренко, 4 — 14;

пер. Покровская, 3, 5.

Работы до 19:00.

Южный РЭС:

Абрикосова, 4 — 105;

Дубовая Роща, 2 — 57;

Лигинская (Макаренко), 1 — 33;

Писарева, 28 — 40;

Равенства, 2 — 195;

пер. 1-й Равенства, 1 — 197;

пер. Абрикосовый, 1 — 29;

Фонтанская дор., 106 — 129;

пер. Янтарный, 6 — 8;

Костанди, 14 — 77;

пер. 2-й, 3-й Украинский, 1 — 12;

Академическая, 1 — 52;

Тимирязева, 34 — 84;

Г. Ахматовой, 1 — 40;

Елочная, 2 — 58;

пер. Новоукраинский, 2 — 31;

Бахче, 2 — 16;

Куприна, 7 — 54;

Окружная, 17 — 42;

пер. 1-й, 2-й Академический, 1 — 21;

Дачная, 3 — 30;

Львовская, 7 — 52;

Сумская, 3 — 69;

пер. 2-й Дачный, 1 — 9;

пер. Львовский, 2 — 76;

Гаршина, 8 — 30;

Хрустальная, 1;

пер. Гаршина, 3 — 22;

пер. Летний, 5;

пер. Ровный, 1 — 11;

Китобойная, 2 — 92;

Академика Вернадского (Тульская), 1 — 51;

Сергея Шелухина (Ал. Невского), 1 — 33;

Педагогическая, 21;

Черниговская, 1 — 24;

пер. 1-й, 2-й Китобойный, 1 — 50;

И. Вазова, 9;

пер. Черниговский, 1 — 8;

Вертелецкого, 7б, 13;

Д. Донского, 1 — 45;

Левкоева, 1 — 7;

Ледова, 1 — 15;

Немир.-Данченко, 10 — 16;

Рясная (Обильная), 1 — 35;

Планетно, 1 — 38;

Прорезная, 5, 5а;

Собинова, 15 — 20;

Флотская, 4 — 21;

пер. 1-й Обильный, 1 — 15;

пер. Флотский, 2 — 23;

Архитектурная, 10 — 14;

Драгоманова (Достоевского), 1 — 25;

Арбузная, 1 — 18;

Крымская, 1 — 3;

пер. Крымский, 1 — 22;

пер. Славы, 1 — 10;

пер. Климовича (пер. 1-й Ал. Невского) — все дома;

пре. Чеховского (пер. 2-й Ал. Невского) — все дома;

пер. Василия Кричевского (пер. 3-й Ал. Невского) — все дома;

пер. Павла Чубинского (пер. 4-й Ал. Невского), 2 — 8;

Харьковская, 1 — 20;

пер. 1-й Юннатов, 1 — 12;

Научная (Шишкина), 1 — 44;

Юннатов, 1 — 15;

Костанди, 60;

Харьковская, 20б;

Левитана, 19 с корпусами;

пер. Философский (пер. Шишкина) — все дома;

пер. Математический (2-й пер. Шишкина) – все дома;

пер. Биологический (3-й пер. Шишкина), 1 — 20;

пер. 2-й, 3-й Костанди, 2 — 8;

пер. Безымянный, 2 — 12;

пер. Д. Донского, 2а, 3;

пер. Ипподромный, 10;

пер. Молокова, 1 — 12.

Работы до 17:00.

Северный РЭС:

Просп. Добровольского, 100 — 104.

Работы до 19:00.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

О коммунальных услугах

Напомним, в Украине за последний год подорожали жилищно-коммунальные услуги. В целом с марта 2023 по март 2024 года прибавили в стоимости 12,8%.



Также мы писали, что в украинском правительстве не рассматривают решение о повышении тарифов на электроэнергию. Однако, поскольку Россия не перестает разрушать объекты энергосистемы, вопрос о пересмотре цен может подниматься.