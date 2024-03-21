Ремонти на електромережах — хто з одеситів залишився сьогодні без світла
Сьогодні, 21 березня, деякі одесити залишилися без світла через ремонтні роботи. Енергетики обіцяють повернути електропостачання у будинки містян до 20:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де немає світла
Північний РЕМ:
- 2а,3я,5а,6а,7а,8а Пересипська — усі будинки;
- 1-53, Балтська дор., 25 — 84;
- Метизна (1а лінія 8 березня), Килимова (2а лінія 8 березня);
- 3а лінія 8 березня, 4а лінія 8 березня;
- Бондарна (5а лінія 8 березня), 1 — 109;
- Вікандера і Ларсена (Восьмого березня), 1 — 103;
- узвіз Восьмого березня, 4 — 11;
- Головна, 1 — 33;
- Закарпатська, 1 — 209;
- Кавказька, 1 — 41;
- Кар’єрна, 1 — 25;
- Лютнева, 1 — 59;
- Прокатна, 1 — 12;
- пров. 1,2й Лютневий, 1 — 7;
- пров. Баркасний, 1 — 4;
- Дзвінка, 1 — 32;
- пров. Навігаційний, 9 — 18;
- Технарський провулок (1й Восьмого березня) — усі будинки;
- Арковий провулок (2й Восьмого березня) — усі будинки;
- Паркетний провулок (3й Восьмого березня) — усі будинки;
- Корковий провулок (4й Восьмого березня) — усі будинки;
- 5й провулок Восьмого березня — усі будинки;
- Анкерний провулок (6й Восьмого березня) — усі будинки;
- 7й Восьмого березня — усі будинки;
- Меблевий провулок (8й Восьмого березня) — усі будинки;
- 9й Восьмого березня, 1 — 47;
- пл. Мічурина, 2 — 29;
- пров. Асєєва, 1 — 57;
- пров. О.Андрійця, 1 — 7;
- пров. Неплія, 1 — 12;
- пров. Більшовицький, 3 — 10;
- В.Кирилова, 1 — 42;
- Флотська, 2 — 29;
- пров. 1,2,3,4й Флотський, 1 — 9;
- пров. Кисельова, 1 — 33;
- пров. Кавказький, 1— 8;
- Горбиста, 1 — 15;
- Каришковського, 2 — 60;
- пров. з 1 по 8й Балтський, 1 — 39;
- пров. В.Діхтієвського, 1 — 22;
- пров. Б.Кифоренка, 2 — 35;
- пров. О.Стороженка, 2 — 10;
- пров. О.Пресича, 2 — 26;
- Долинська, 13 — 33;
- Жевахова, 3 — 94;
- пров. Навігаційний, 1 — 19;
- Ринкова, 7;
- Мічуріна, 4а;
- пров. з 1 по 10 та 13й Чорноморський — усі будинки;
- Аграрна, 1 — 21;
- Посівна, 1 — 56;
- пров. В.Терещенка, 7 — 13;
- Локомотивна, 1 — 27;
- Бочарова, 18 — 28;
- Ж.Кюрі, 26;
- Махачкалинська, 17, 18.
Південний РЕМ:
- Є.Чикаленко, 64 — 76;
- Ак.Глушко, 13 — 30;
- Ільфа і Петрова, 8 — 39;
- Корольова, 72 — 94;
- Люстдорфська дор., 55/6;
- 17-а лінія 6 ст. Люстдорфської дор., 35 — 50;
- Костанді, 162 — 203;
- Небесної Сотні, 77, 77а;
- Левітана, 141;
- Амундсена, 20 — 85;
- Д.Ковалевського, 14 — 91;
- Магнітогорська, 1 — 28;
- Гумільова, 1 — 26;
- Худ.Федорова, 1 — 37;
- пров. 1-й Колгоспний, 2,2а;
- пров. Маячний, 1/1;
- Панченка, 1 — 12;
- Рибальська Балка, 1г, 1д;
- Рульовий, 1 — 12;
- пров. 1-й Магнітогорський, 1 — 3;
- пров. Байдарочний, 3;
- пров. Якірний, 3, 5;
- пров. Човновий, 1 — 15;
- Є.Чикаленка, 1 — 34;
- пров. Павлова, 1 — 7.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Більше про комунальні послуги
Нагадаємо, що українських споживачів закликають не накопичувати борги та вчасно оплачувати житлові-комунальні послуги під час воєнного стану. Проте є певні обставини, за яких можна частково ігнорувати рахунки, вимагати перерахунку та компенсації.
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