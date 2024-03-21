Ремонти на електромережах — хто з одеситів залишився сьогодні без світла

Електрики ремонтують лінії електропередач. Фото: REUTERS/Lisi Niesner

Сьогодні, 21 березня, деякі одесити залишилися без світла через ремонтні роботи. Енергетики обіцяють повернути електропостачання у будинки містян до 20:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.



Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Де немає світла

Північний РЕМ:

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2а,3я,5а,6а,7а,8а Пересипська — усі будинки;

1-53, Балтська дор., 25 — 84;

Метизна (1а лінія 8 березня), Килимова (2а лінія 8 березня);

3а лінія 8 березня, 4а лінія 8 березня;

Бондарна (5а лінія 8 березня), 1 — 109;

Вікандера і Ларсена (Восьмого березня), 1 — 103;

узвіз Восьмого березня, 4 — 11;

Головна, 1 — 33;

Закарпатська, 1 — 209;

Кавказька, 1 — 41;

Кар’єрна, 1 — 25;

Лютнева, 1 — 59;

Прокатна, 1 — 12;

пров. 1,2й Лютневий, 1 — 7;

пров. Баркасний, 1 — 4;

Дзвінка, 1 — 32;

пров. Навігаційний, 9 — 18;

Технарський провулок (1й Восьмого березня) — усі будинки;

Арковий провулок (2й Восьмого березня) — усі будинки;

Паркетний провулок (3й Восьмого березня) — усі будинки;

Корковий провулок (4й Восьмого березня) — усі будинки;

5й провулок Восьмого березня — усі будинки;

Анкерний провулок (6й Восьмого березня) — усі будинки;

7й Восьмого березня — усі будинки;

Меблевий провулок (8й Восьмого березня) — усі будинки;

9й Восьмого березня, 1 — 47;

пл. Мічурина, 2 — 29;

пров. Асєєва, 1 — 57;

пров. О.Андрійця, 1 — 7;

пров. Неплія, 1 — 12;

пров. Більшовицький, 3 — 10;

В.Кирилова, 1 — 42;

Флотська, 2 — 29;

пров. 1,2,3,4й Флотський, 1 — 9;

пров. Кисельова, 1 — 33;

пров. Кавказький, 1— 8;

Горбиста, 1 — 15;

Каришковського, 2 — 60;

пров. з 1 по 8й Балтський, 1 — 39;

пров. В.Діхтієвського, 1 — 22;

пров. Б.Кифоренка, 2 — 35;

пров. О.Стороженка, 2 — 10;

пров. О.Пресича, 2 — 26;

Долинська, 13 — 33;

Жевахова, 3 — 94;

пров. Навігаційний, 1 — 19;

Ринкова, 7;

Мічуріна, 4а;

пров. з 1 по 10 та 13й Чорноморський — усі будинки;

Аграрна, 1 — 21;

Посівна, 1 — 56;

пров. В.Терещенка, 7 — 13;

Локомотивна, 1 — 27;

Бочарова, 18 — 28;

Ж.Кюрі, 26;

Махачкалинська, 17, 18.

Південний РЕМ:

Є.Чикаленко, 64 — 76;

Ак.Глушко, 13 — 30;

Ільфа і Петрова, 8 — 39;

Корольова, 72 — 94;

Люстдорфська дор., 55/6;

17-а лінія 6 ст. Люстдорфської дор., 35 — 50;

Костанді, 162 — 203;

Небесної Сотні, 77, 77а;

Левітана, 141;

Амундсена, 20 — 85;

Д.Ковалевського, 14 — 91;

Магнітогорська, 1 — 28;

Гумільова, 1 — 26;

Худ.Федорова, 1 — 37;

пров. 1-й Колгоспний, 2,2а;

пров. Маячний, 1/1;

Панченка, 1 — 12;

Рибальська Балка, 1г, 1д;

Рульовий, 1 — 12;

пров. 1-й Магнітогорський, 1 — 3;

пров. Байдарочний, 3;

пров. Якірний, 3, 5;

пров. Човновий, 1 — 15;

Є.Чикаленка, 1 — 34;

пров. Павлова, 1 — 7.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:



у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Більше про комунальні послуги

Нагадаємо, що українських споживачів закликають не накопичувати борги та вчасно оплачувати житлові-комунальні послуги під час воєнного стану. Проте є певні обставини, за яких можна частково ігнорувати рахунки, вимагати перерахунку та компенсації.

Також ми писали, що деякі постачальники оновлять тарифи на електричну енергію для однієї категорії споживачів. Зміни відбудуться з 1 квітня 2024 року.