Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Ремонти на електромережах — хто з одеситів залишився сьогодні без світла arrow

Ремонти на електромережах — хто з одеситів залишився сьогодні без світла

21 березня 2024 11:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Ремонти на електромережах — хто з одеситів залишився сьогодні без світла
Електрики ремонтують лінії електропередач. Фото: REUTERS/Lisi Niesner
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 21 березня, деякі одесити залишилися без світла через ремонтні роботи. Енергетики обіцяють повернути електропостачання у будинки містян до 20:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Де немає світла

Північний РЕМ:

Читайте також:
  • 2а,3я,5а,6а,7а,8а Пересипська — усі будинки;
  • 1-53, Балтська дор., 25 — 84;
  • Метизна (1а лінія 8 березня),   Килимова (2а лінія 8 березня);
  • 3а лінія 8 березня, 4а лінія 8 березня;
  • Бондарна (5а лінія 8 березня), 1 — 109;
  • Вікандера і Ларсена (Восьмого березня), 1 — 103;
  • узвіз Восьмого березня, 4 — 11;
  • Головна, 1 — 33;
  • Закарпатська, 1 — 209;
  • Кавказька, 1 — 41;
  • Кар’єрна, 1 — 25;
  • Лютнева, 1 — 59;
  • Прокатна, 1 — 12;
  • пров. 1,2й Лютневий, 1 — 7;
  • пров. Баркасний, 1 — 4;
  • Дзвінка, 1 — 32;
  • пров. Навігаційний, 9 — 18;
  • Технарський провулок (1й Восьмого березня) — усі будинки;
  • Арковий провулок (2й Восьмого березня) — усі будинки;
  • Паркетний провулок (3й Восьмого березня) — усі будинки;
  • Корковий провулок (4й Восьмого березня) — усі будинки;
  • 5й провулок Восьмого березня — усі будинки;
  • Анкерний провулок (6й Восьмого березня) — усі будинки;
  • 7й Восьмого березня — усі будинки;
  • Меблевий провулок (8й Восьмого березня) — усі будинки;
  • 9й Восьмого березня, 1 — 47;
  • пл. Мічурина, 2 — 29;
  • пров. Асєєва, 1 — 57;
  • пров. О.Андрійця, 1 — 7;
  • пров. Неплія, 1 — 12;
  • пров. Більшовицький, 3 — 10;
  • В.Кирилова, 1 — 42;
  • Флотська, 2 — 29;
  • пров. 1,2,3,4й Флотський, 1 — 9;
  • пров. Кисельова, 1 — 33;
  • пров. Кавказький, 1— 8;
  • Горбиста, 1 — 15;
  • Каришковського, 2 — 60;
  • пров. з 1 по 8й Балтський, 1 — 39;
  • пров. В.Діхтієвського, 1 — 22;
  • пров. Б.Кифоренка, 2 — 35;
  • пров. О.Стороженка, 2 — 10;
  • пров. О.Пресича, 2 — 26;
  • Долинська, 13 — 33;
  • Жевахова, 3 — 94;
  • пров. Навігаційний, 1 — 19;
  • Ринкова, 7;
  • Мічуріна, 4а;
  • пров. з 1 по 10 та 13й Чорноморський — усі будинки;
  • Аграрна, 1 — 21;
  • Посівна, 1 — 56;
  • пров. В.Терещенка, 7 — 13;
  • Локомотивна, 1 — 27;
  • Бочарова, 18 — 28;
  • Ж.Кюрі, 26;
  • Махачкалинська, 17, 18.

Південний РЕМ:

  • Є.Чикаленко, 64 — 76;
  • Ак.Глушко, 13 — 30;
  • Ільфа і Петрова, 8 — 39;
  • Корольова, 72 — 94;
  • Люстдорфська дор., 55/6;
  • 17-а лінія 6 ст. Люстдорфської дор., 35 — 50;
  • Костанді, 162 — 203;
  • Небесної Сотні, 77, 77а;
  • Левітана, 141;
  • Амундсена, 20 — 85;
  • Д.Ковалевського, 14 — 91;
  • Магнітогорська, 1 — 28;
  • Гумільова, 1 — 26;
  • Худ.Федорова, 1 — 37;
  • пров. 1-й Колгоспний, 2,2а;
  • пров. Маячний, 1/1;
  • Панченка, 1 — 12;
  • Рибальська Балка, 1г, 1д;
  • Рульовий, 1 — 12;
  • пров. 1-й Магнітогорський, 1 — 3;
  • пров. Байдарочний, 3;
  • пров. Якірний, 3, 5;
  • пров. Човновий, 1 — 15;
  • Є.Чикаленка, 1 — 34;
  • пров. Павлова, 1 — 7.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
 

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Більше про комунальні послуги

Нагадаємо, що українських споживачів закликають не накопичувати борги та вчасно оплачувати житлові-комунальні послуги під час воєнного стану. Проте є певні обставини, за яких можна частково ігнорувати рахунки, вимагати перерахунку та компенсації.

Також ми писали, що деякі постачальники оновлять тарифи на електричну енергію для однієї категорії споживачів. Зміни відбудуться з 1 квітня 2024 року.

комунальні послуги
Одеса
Новини Одеси
ДТЕК
відключення світла
світло

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом