Ремонты на электросетях — кто из одесситов остался сегодня без света

Электрики ремонтируют линии электропередач. Фото: REUTERS/Lisi Niesner

Сегодня, 21 марта, некоторые одесситы остались без света из-за ремонтных работ. Энергетики обещают вернуть электроснабжение в дома горожан до 20:00. Однако время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.



Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Где нет света

Северный РЭС:

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2а,3я,5а,6а,7а,8а Пересыпская — все дома;

1-53, Балтская дор., 25 — 84;

Метизна (1а линия 8 марта), Ковровая (2а линия 8 марта);

3а линия 8 марта; 4а линия 8 марта;

Бондарная (5а линия 8 марта), 1 — 109;

Викандера и Ларсена (Восьмого марта), 1 — 103;

спуск Восьмого марта, 4 — 11;

Главная, 1 — 33;

Закарпатская, 1 — 209;

Кавказская, 1 — 41;

Карьерная, 1 — 25;

Февральская, 1 — 59;

Прокатная, 1 — 12;

пер. 1,2й Февральский, 1 — 7;

пер. Баркасны, 1 — 4;

Звонка, 1 — 32;

пер. Навигационный, 9 — 18;

Технарский переулок (1й Восьмого марта) — все дома;

Арковый переулок (2й Восьмого марта) — все дома;

Паркетный переулок (3й Восьмого марта) — все дома;

Корковый переулок (4й Восьмого марта) — все дома;

5й переулок Восьмого марта — все дома;

Анкерный переулок (6й Восьмого марта) — все дома;

7й Восьмого марта — все дома;

Мебельный переулок (8й Восьмого марта) — все дома;

9й Восьмого марта, 1 — 47;

пл. Мичурина, 2 — 29;

пер. Асеева, 1 — 57;

пер. А.Андрейца, 1 — 7;

пер. Неплия, 1 — 12;

пер. Большевистский, 3 — 10;

В. Кириллова, 1 — 42;

Флотская, 2 — 29;

пер. 1,2,3,4й Флотский, 1 — 9;

пер. Киселева, 1 — 33;

пер. Кавказский, 1— 8;

Холмистая, 1 — 15;

Карышковского, 2 — 60;

пер. с 1 по 8й Балтский, 1 — 39;

пер. В.Дихтиевского, 1 — 22;

пер. Б.Кифоренко, 2 — 35;

пер. О.Стороженко, 2 — 10;

пер. А.Пресича, 2 — 26;

Долинская, 13 — 33;

Жевахова, 3 — 94;

пер. Навигационный, 1 — 19;

Рыночная, 7;

Мичурина, 4а;

пер. с 1 по 10 и 13й Черноморский — все дома;

Аграрно, 1 — 21;

Посевная, 1 — 56;

пер. В.Терещенко, 7 — 13;

Локомотивная, 1 — 27;

Бочарова, 18 — 28;

Ж.Кюри, 26;

Махачкалинская, 17, 18.

Южный РЭС:

Е.Чикаленко, 64 — 76;

Ак.Глушко, 13 — 30;

Ильфа и Петрова, 8 — 39;

Королева, 72 — 94;

Люстдорфская взр., 55/6;

17-я линия 6 ст. Люстдорфской взр., 35 — 50;

Костанди, 162 — 203;

Небесной Сотни, 77, 77а;

Левитана, 141;

Амундсена, 20 — 85;

Д.Ковалевского, 14 — 91;

Магнитогорская, 1 — 28;

Гумилева, 1 — 26;

Худ.Федорова, 1 — 37;

пер. 1-й Колхозный, 2,2а;

пер. Бредовый, 1/1;

Панченко, 1 — 12;

Рыболовная Балка, 1г, 1д;

Рулевой, 1 — 12;

пер. 1-й Магнитогорский, 1 — 3;

пер. Байдарочный, 3;

пер. Якорный, 3, 5;

пер. Лодочный, 1 — 15;

Е.Чиленко, 1 — 34;

пер. Павлова, 1 — 7.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

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Напомним, что украинских потребителей призывают не накапливать долги и своевременно оплачивать жилищно-коммунальные услуги во время военного положения. Однако есть определенные обстоятельства, при которых частично можно игнорировать счета, требовать перерасчета и компенсации.

Также мы писали, что некоторые поставщики обновят тарифы на электроэнергию для одной категории потребителей. Изменения произойдут с 1 апреля 2024 года.