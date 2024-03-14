Ремонтні роботи електромереж — хто з одеситів сьогодні залишився без світла

Немає світла через відсутність електроенергії. Фото: Pexels

Сьогодні, 14 березня, значна частина одеситів залишилася без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.



Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Де немає світла

Південний РЕМ:

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Євгена Чикаленка (Академіка Вільямса), 17 — 71;

Академіка Корольова, 63, 65, 69 — 85;

1 лінія Вільямса, 43, 19, 25, 39а, 51а, 72а;

Бузкова, 23, 39б;

Люстдорфська дорога, 100, 242 — 262;

Марії Демченко, 28 — 38, 44а;

Марії Демченко 5-а Лінія, 30, 38;

Марії Демченко 6-а Лінія, 38;

Марії Демченко 2-а Лінія, 61;

Місячна, 2, 3, 38;

Озерна, 7, 8;

Вавілова, 1 — 50;

Амундсена, 20 — 126, 136;

Дача Ковалевського, 14, 28 — 89, 98 —116, 136;

Садовського, 1 — 47;

Саксаганського, 1 — 35;

пров. Вільямса, 2 — 18, 21;

пров. Водний, 1 — 21;

Магнітогорська, 1 — 14, 18 — 28;

Миколи Гумільова, 1 — 26;

Художника Федорова, 1 — 37;

пров. 1-й Колгоспний, 2, 2а;

пров. Маячний, 1/корп.1;

Панченка, 1 — 12;

Рибальська Балка, 1Г, 1Д;

Рульова, 1 — 12;

пров. Магнітогорський, 1 — 3;

Березанська, 3/корп.12;

пров. 1-й Амундсена, 1 — 24;

пров. 2-й Амундсена, 1 — 60;

пров. 3-й Амундсена, 2 — 6;

пров. Байдарочний, 3;

пров. Якірний, 3, 5;

пров. Човновий, 1 — 15;

пров. Павлова, 1 — 7;

Весняна, 8, 24 — 34;

Естафетна, 2, 4, 4а, 4б;

Естонська, 19а, 20;

М. Огренича, 1 — 16;

Мічуріна, 2 — 8;

Танфільєва, 6;

Яблунева, 33;

пров. Мічуріна, 2;

Друга, 20;

Василя Симоненка, 2А;

"Зелений мис", товариство садівників, 133;

Корнія Чуковського, 5/63;

просп. Свободи, 32/а/1;

О. Невського, 34-82;

Чернігівська, 2.

Північний РЕМ:

Генерала Бочарова, 42, 44, 46, 52;

Семена Палія, 120, 122.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

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