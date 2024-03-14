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Ремонтні роботи електромереж — хто з одеситів сьогодні залишився без світла

14 березня 2024 11:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Ремонтні роботи електромереж — хто з одеситів сьогодні залишився без світла
Немає світла через відсутність електроенергії. Фото: Pexels
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 14 березня, значна частина одеситів залишилася без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Де немає світла

Південний РЕМ:

Читайте також:
  • Євгена Чикаленка (Академіка Вільямса), 17 — 71;
  • Академіка Корольова, 63, 65, 69 — 85;
  • 1 лінія Вільямса, 43, 19, 25, 39а, 51а, 72а;
  • Бузкова, 23, 39б;
  • Люстдорфська дорога, 100, 242 — 262;
  • Марії Демченко, 28 — 38, 44а;
  • Марії Демченко 5-а Лінія, 30, 38;
  • Марії Демченко 6-а Лінія, 38;
  • Марії Демченко 2-а Лінія, 61;
  • Місячна, 2, 3, 38;
  • Озерна, 7, 8;
  • Вавілова, 1 — 50;
  • Амундсена, 20 — 126, 136;
  • Дача Ковалевського, 14, 28 — 89, 98 —116, 136;
  • Садовського, 1 — 47;
  • Саксаганського, 1 — 35;
  • пров. Вільямса, 2 — 18, 21;
  • пров. Водний, 1 — 21;
  • Магнітогорська, 1 — 14, 18 — 28;
  • Миколи Гумільова, 1 — 26;
  • Художника Федорова, 1 — 37;
  • пров. 1-й Колгоспний, 2, 2а;
  • пров. Маячний, 1/корп.1;
  • Панченка, 1 — 12;
  • Рибальська Балка, 1Г, 1Д;
  • Рульова, 1 — 12;
  • пров. Магнітогорський, 1 — 3;
  • Березанська, 3/корп.12;
  • пров. 1-й Амундсена, 1 — 24;
  • пров. 2-й Амундсена, 1 — 60;
  • пров. 3-й Амундсена, 2 — 6;
  • пров. Байдарочний, 3;
  • пров. Якірний, 3, 5;
  • пров. Човновий, 1 — 15;
  • пров. Павлова, 1 — 7;
  • Весняна, 8, 24 — 34;
  • Естафетна, 2, 4, 4а, 4б;
  • Естонська, 19а, 20;
  • М. Огренича, 1 — 16;
  • Мічуріна, 2 — 8;
  • Танфільєва, 6;
  • Яблунева, 33;
  • пров. Мічуріна, 2;
  • Друга, 20;
  • Василя Симоненка, 2А;
  • "Зелений мис", товариство садівників, 133;
  • Корнія Чуковського, 5/63;
  • просп. Свободи, 32/а/1;
  • О. Невського, 34-82;
  • Чернігівська, 2.

Північний РЕМ:  

  • Генерала Бочарова, 42, 44, 46,  52;
  • Семена Палія, 120, 122.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, що компанія-енергопостачальник Yasno розповіла своїм клієнтам, як не залишитися без субсидії у 2024 році. Родини, яким складно оплачувати рахунки за житлово-комунальні послуги, мають дотримуватися певних умов.

Також ми писали, що заборгованість за спожиті житлово-комунальні послуги має негативні наслідки як для споживача, так і для постачальників послуг. Щоб погасити накопичені борги, у Києві можна укласти договір про реструктуризацію.

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