Ремонтні роботи електромереж — хто з одеситів сьогодні залишився без світла
Сьогодні, 14 березня, значна частина одеситів залишилася без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де немає світла
Південний РЕМ:
- Євгена Чикаленка (Академіка Вільямса), 17 — 71;
- Академіка Корольова, 63, 65, 69 — 85;
- 1 лінія Вільямса, 43, 19, 25, 39а, 51а, 72а;
- Бузкова, 23, 39б;
- Люстдорфська дорога, 100, 242 — 262;
- Марії Демченко, 28 — 38, 44а;
- Марії Демченко 5-а Лінія, 30, 38;
- Марії Демченко 6-а Лінія, 38;
- Марії Демченко 2-а Лінія, 61;
- Місячна, 2, 3, 38;
- Озерна, 7, 8;
- Вавілова, 1 — 50;
- Амундсена, 20 — 126, 136;
- Дача Ковалевського, 14, 28 — 89, 98 —116, 136;
- Садовського, 1 — 47;
- Саксаганського, 1 — 35;
- пров. Вільямса, 2 — 18, 21;
- пров. Водний, 1 — 21;
- Магнітогорська, 1 — 14, 18 — 28;
- Миколи Гумільова, 1 — 26;
- Художника Федорова, 1 — 37;
- пров. 1-й Колгоспний, 2, 2а;
- пров. Маячний, 1/корп.1;
- Панченка, 1 — 12;
- Рибальська Балка, 1Г, 1Д;
- Рульова, 1 — 12;
- пров. Магнітогорський, 1 — 3;
- Березанська, 3/корп.12;
- пров. 1-й Амундсена, 1 — 24;
- пров. 2-й Амундсена, 1 — 60;
- пров. 3-й Амундсена, 2 — 6;
- пров. Байдарочний, 3;
- пров. Якірний, 3, 5;
- пров. Човновий, 1 — 15;
- пров. Павлова, 1 — 7;
- Весняна, 8, 24 — 34;
- Естафетна, 2, 4, 4а, 4б;
- Естонська, 19а, 20;
- М. Огренича, 1 — 16;
- Мічуріна, 2 — 8;
- Танфільєва, 6;
- Яблунева, 33;
- пров. Мічуріна, 2;
- Друга, 20;
- Василя Симоненка, 2А;
- "Зелений мис", товариство садівників, 133;
- Корнія Чуковського, 5/63;
- просп. Свободи, 32/а/1;
- О. Невського, 34-82;
- Чернігівська, 2.
Північний РЕМ:
- Генерала Бочарова, 42, 44, 46, 52;
- Семена Палія, 120, 122.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
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