Ремонтные работы электросетей – кто из одесситов сегодня остался без света

Нет света из-за отсутствия электроэнергии. Фото: Pexels

Сегодня, 14 марта, значительная часть одесситов осталась без света. Энергетики ДТЭК проводят планово-аварийные работы на сетях, электроснабжение в дома горожан обещают вернуть к 19:00. Однако время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.



Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Где нет света

Южный РЭС:

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Евгения Чикаленко (Академика Вильямса), 17 — 71;

Академика Королева, 63, 65, 69 — 85;

1 линия Вильямса, 43, 19, 25, 39а, 51а, 72а;

Сиреневая, 23, 39б;

Люстдорфская дорога, 100, 242 — 262;

Марии Демченко, 28 — 38, 44а;

Марии Демченко 5-я Линия, 30, 38;

Марии Демченко, 6-я Линия, 38;

Марии Демченко 2-я Линия, 61;

Лунная, 2, 3, 38;

Озерная, 7, 8;

Вавилова, 1 — 50;

Амундсена, 20 - 126, 136;

Дача Ковалевского, 14, 28 — 89, 98 —116, 136;

Садовского, 1 — 47;

Саксаганского, 1 — 35;

пер. Вильямса, 2 — 18, 21;

пер. Водный, 1 — 21;

Магнитогорская, 1 — 14, 18 — 28;

Николая Гумилева, 1 — 26;

Художника Федорова, 1 — 37;

пер. 1-й Колхозный, 2, 2а;

пер. Маячный, 1/корп.1;

Панченко, 1 — 12;

Рыболовная Балка, 1Г, 1Д;

Рулевая, 1 — 12;

пров. Магнитогорский, 1 — 3;

Березанская, 3/корп.12;

пер. 1-й Амундсена, 1 — 24;

пер. 2-й Амундсена, 1 — 60;

пер. 3-й Амундсена, 2 — 6;

пер. Байдарочный, 3;

пер. Якорный, 3, 5;

пер. Лодочный, 1 — 15;

пер. Павлова, 1 — 7;

Весенняя, 8, 24 — 34;

Эстафетная, 2, 4, 4а, 4б;

Эстонская, 19а, 20;

М. Огренича, 1 — 16;

Мичурина, 2 — 8;

Танфильева, 6;

Яблоневая, 33;

пров. Мичурина, 2;

Вторая, 20;

Василия Симоненко, 2А;

"Зеленый мыс", общество садоводов, 133;

Корнея Чуковского, 5/63;

просп. Свободы, 32/а/1;

О. Невского, 34 — 82;

Черниговская, 2

Северный РЭС:

Генерала Бочарова, 42, 44, 46, 52;

Семена Палия, 120, 122.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте ;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

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