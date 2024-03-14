Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Ремонтные работы электросетей – кто из одесситов сегодня остался без света arrow

Ремонтные работы электросетей – кто из одесситов сегодня остался без света

14 марта 2024 11:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Ремонтные работы электросетей – кто из одесситов сегодня остался без света
Нет света из-за отсутствия электроэнергии. Фото: Pexels
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня, 14 марта, значительная часть одесситов осталась без света. Энергетики ДТЭК проводят планово-аварийные работы на сетях, электроснабжение в дома горожан обещают вернуть к 19:00. Однако время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Где нет света

Южный РЭС:

Читайте также:
  • Евгения Чикаленко (Академика Вильямса), 17 — 71;
  • Академика Королева, 63, 65, 69 — 85;
  • 1 линия Вильямса, 43, 19, 25, 39а, 51а, 72а;
  • Сиреневая, 23, 39б;
  • Люстдорфская дорога, 100, 242 — 262;
  • Марии Демченко, 28 — 38, 44а;
  • Марии Демченко 5-я Линия, 30, 38;
  • Марии Демченко, 6-я Линия, 38;
  • Марии Демченко 2-я Линия, 61;
  • Лунная, 2, 3, 38;
  • Озерная, 7, 8;
  • Вавилова, 1 — 50;
  • Амундсена, 20 - 126, 136;
  • Дача Ковалевского, 14, 28 — 89, 98 —116, 136;
  • Садовского, 1 — 47;
  • Саксаганского, 1 — 35;
  • пер. Вильямса, 2 — 18, 21;
  • пер. Водный, 1 — 21;
  • Магнитогорская, 1 — 14, 18 — 28;
  • Николая Гумилева, 1 — 26;
  • Художника Федорова, 1 — 37;
  • пер. 1-й Колхозный, 2, 2а;
  • пер. Маячный, 1/корп.1;
  • Панченко, 1 — 12;
  • Рыболовная Балка, 1Г, 1Д;
  • Рулевая, 1 — 12;
  • пров. Магнитогорский, 1 — 3;
  • Березанская, 3/корп.12;
  • пер. 1-й Амундсена, 1 — 24;
  • пер. 2-й Амундсена, 1 — 60;
  • пер. 3-й Амундсена, 2 — 6;
  • пер. Байдарочный, 3;
  • пер. Якорный, 3, 5;
  • пер. Лодочный, 1 — 15;
  • пер. Павлова, 1 — 7;
  • Весенняя, 8, 24 — 34;
  • Эстафетная, 2, 4, 4а, 4б;
  • Эстонская, 19а, 20;
  • М. Огренича, 1 — 16;
  • Мичурина, 2 — 8;
  • Танфильева, 6;
  • Яблоневая, 33;
  • пров. Мичурина, 2;
  • Вторая, 20;
  • Василия Симоненко, 2А;
  • "Зеленый мыс", общество садоводов, 133;
  • Корнея Чуковского, 5/63;
  • просп. Свободы, 32/а/1;
  • О. Невского, 34 — 82;
  • Черниговская, 2

Северный РЭС:

  • Генерала Бочарова, 42, 44, 46, 52;
  • Семена Палия, 120, 122.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте ;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, что компания-энергопоставщик Yasno рассказала своим клиентам, как не остаться без субсидии в 2024 году. Семьи, которым сложно оплачивать счета за жилищно-коммунальные услуги, должны соблюдать определенные условия.

Также мы писали, что задолженность по потребленным жилищно-коммунальным услугам имеет негативные последствия как для потребителя, так и для поставщиков услуг. Чтобы погасить накопившиеся долги, в Киеве можно заключить договор о реструктуризации.

коммунальные услуги
Одесса
электроэнергия
Одесская область
электроснабжение
Одесская ОГА
Новости Одессы
ДТЭК
отключения света
свет

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше