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Ремонтні роботи на електромережах — хто з одеситів залишився без світла

27 березня 2024 11:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Ремонтні роботи на електромережах — хто з одеситів залишився без світла
Енергетики проводять ремонтні роботи. Фото: ДТЕК
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 27 березня, незважаючи на графіки стабілізаційних відключень, деякі одесити залишилися без світла. Енергетики проводять ремонтні роботи у місті, проте час закінчення робіт в повідомленні наразі не вказаний.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Де немає світла

Центральний РЕМ:

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  • бул. Французький, 12, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 12/а, 16, 21, 21/7, 21/а, 23/25, 27;  
  • просп. Гагаріна — усі будинки;    
  • Семінарська, 1/1, 1/2, 1/4, 1/А; 
  • пров. Удільний — усі будинки;  
  • Гагарінське плато, 4, 5;  
  • Бабаджаняна, 2, 46;
  • Бреуса, 75, 83, 88; 
  • Композитора Лятошинського (Перепечка) — усі будинки; 
  • Петра Каришковського, 28;  
  • Спартаківська, 3,7;
  • Семінарська,1. 

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Більше про комунальні послуги

Нагадаємо, що через ворожі атаки по енергооб'єктах відбулося знеструмлення частини міста Одеси. Наразі діють графіки стабілізаційних відключень, а на лінії виведено половину міського електротранспорту.

Також ми повідомляли, що у наразі держава більш ретельно контролює дотримання права на виплату житлових субсидій заради заощадження коштів дефіцитного державного бюджету. Існує кілька категорій громадян, які точно втратять допомогу на оплату комунальних послуг.

Раніше ми писали, що у поточному році українські громадяни, які мають статус учасника бойових дій, можуть оформити пільги на оплату житлово-комунальних послуг, а також тверде чи рідке паливо. Розмір знижки може досягати 100%.

комунальні послуги
Одеса
електроенергія
електропостачання
Новини Одеси
ДТЕК
відключення світла
світло

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