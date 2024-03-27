Ремонтные работы на электросетях — кто из одесситов остался без света

Энергетики производят ремонтные работы. Фото: ДТЭК

Сегодня, 27 марта, несмотря на графики стабилизационных отключений, некоторые одесситы остались без света. Энергетики проводят ремонтные работы в городе, однако время окончания работ в сообщении пока не указано.



Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Где нет света

Центральный РЭС:

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бул. Французский, 12, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 12/а, 16, 21, 21/7, 21/а, 23/25, 27;

просп. Гагарина — все дома;

Семинарская, 1/1, 1/2, 1/4, 1/А;

пер. Удельный — все дома;

Гагаринское плато, 4, 5;

Бабаджаняна, 2, 46;

Бреуса, 75, 83, 88;

Композитора Лятошинского (Перепечка) — все дома;

Петра Карышковского, 28;

Спартаковская, 3,7;

Семинарская,1.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Больше о коммунальных услугах

Напомним, что из-за вражеских атак по энергообъектам произошло обесточивание части города Одессы. Сейчас действуют графики стабилизационных отключений, а на линии выведена половина городского электротранспорта.



Также мы сообщали, что сейчас государство более тщательно контролирует соблюдение права на выплату жилищных субсидий ради сбережения средств дефицитного государственного бюджета. Существует несколько категорий граждан, которые точно потеряют помощь на оплату коммунальных услуг.

Ранее мы писали, что в текущем году украинские граждане, имеющие статус участника боевых действий, могут оформить льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг, а также твердое или жидкое топливо. Размер скидки может достигать 100%.