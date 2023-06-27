Що чекає на Росію в майбутньому - передбачення мага

Одеський маг та чаклун Сергій Кобзар. Фото: Новини.LIVE

Віктор Бабаєнко Головний редактор Одеської редакції

За так званим бунтом у Росії українці стежили пильно, ось тільки "серіал" дуже швидко закінчився, можна сказати, що як слід і не розпочавшись. У соціальних мережах навіть меми пішли — поверніть гроші за попкорн. Але чи все так однозначно, чи це була все ж таки репетиція перед великою грою?

Журналісти Новини.LIVE попросили одеського мага та чаклуна Сергія Кобзаря заглянути в майбутнє, щоб дізнатися про долю Росії.

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Переворот чи вистава?

Одеський маг Сергій Кобзар упевнений: те, що відбувалося в Росії, важко назвати переворотом, скоріше, це така невелика вистава, причому циркова. Але розраховувати, що на цьому виступи закінчено, не варто. Наслідки не забаряться.

"Коли робиш розклади, нам показує карту ілюзії, обману. Це свідчить швидше про те, що у всього, що відбувалося, є друге дно, яке ми ще не побачили. У найближчі 2-3 місяці все проявиться, і ці наслідки позначатимуться не проти України, а більше стосуватимуться Росії та в дуже великих обсягах", — зазначив чаклун.

Наслідки бунту будуть важкими та дуже затяжними. Фото: Новини.LIVE

Згідно з розкладами, наслідки так званого бунту будуть важкими та дуже затяжними. Сьогодні багато хто не розуміє, що саме сталося, частина пов'язує все з Україною, але за фактом це внутрішні конфлікти. Зараз, на думку мага, була представлена лише афіша, а ось вистава нас чекає попереду.

Що під афішею?

Під афішею варто чекати серйозних кадрових перестановок за всіма вертикалями влади у РФ. Ламається те, що вибудовувалося роками. Все це може призвести до громадянської війни — хоча швидше це будуть хвилювання, оскільки сьогодні росіяни не мають сили волі. Цей штучний заколот вкотре показав: низи не можуть, верхи не хочуть. Але крок до переформатування було зроблено. Наразі крок зробили військові, але звичайні люди їх не підтримали, хоча напруження зростає.

"Простий приклад не треба навіть гадати — подивіться, як вони поводяться на полі бою, подивіться, як вони поводяться в полоні — примудряються один в одного красти. Про яку єдність там взагалі можна говорити? Коли у кожного у пріоритеті особисті інтереси. Якщо дивитися за розкладом, то всі плюси від цього заходу під назвою "бунт" йшли на користь імператора, тобто на користь клану, що керує. Це лише ілюзія, яка, знову ж таки, показана не для українців. Все було зроблено для внутрішнього населення", — заявив Сергій Кобзар.

Варто чекати кадрових перестановок у РФ. Фото: Новини.LIVE

Ці події вкотре показали різницю між українцями та росіянами. Сьогодні для нас у пріоритеті стоїть державний інтерес — перемога над ворогом. Лише на другому місці особисті потреби кожного українця. Саме цим і пояснюється велика кількість добровольців, які стали на захист своєї батьківщини. Так, людям багато чого не подобається, що відбувається зараз у державі, але всі розуміють, що треба розібратися спочатку із зовнішніми проблемами, а потім братися за внутрішні.

Пробудження росіян

Розраховувати, що події, які відбулися, змусять росіян замислитися чи одуматися, не варто. Нам не потрібно приміряти їх під своє мислення, вони живуть за іншими мірками, і це кожному українцю треба зрозуміти. Втім, як і те, що звільнення наших земель і перемога над ворогом — це робота ЗСУ.

"Там вони всі упороті, всі, хто мали якийсь більш-менш інтелект, вони вже давно втекли, переїхали тощо. Ті, що залишилися, не розуміють і не хочуть розбиратися в тому, що відбувається. Основна маса населення Росії сьогодні — це ті, які нібито зберігають нейтралітет, безвольна біомаса і не більше. Який там інтелект, щоб взяти й проаналізувати? Ми маємо враховувати, що в РФ виросло ціле покоління людей, яке нічого іншого не знає, нічого іншого не бачить, і знову ж таки, вони не намагаються бачити, ніякого почуття свободи там уже немає від слова зовсім", — підкреслює маг.

Розраховувати, що росіяни одумаються, не варто. Фото: Новини.LIVE

А чи живий Путін?

Останнім часом досить часто порушується питання — а чи живий Путін? Відповідь на нього шукав і Сергій Кобзар. За його словами, розклади, які робилися в різний час, практично показують те саме.

"У мене великі сумніви. Я не зможу цього довести, але ми навіть спілкувалися з колегами на цю тему, і ще коли почалася війна, у нього було два періоди, які він мав не пройти. Перший період — це був травень, другий — серпень, вересень — місяць сумніву, що фізична його частина зараз жива. Знову ж таки, на сьогодні це вже такий збірний образ, тобто не можна сказати, що навіть якщо Путіна зараз фізично, припустимо, не буде, це не означає, що сама ідея путінізму, того, куди вони ведуть свою державу, як вони проводять зовнішню політику, глобально зміниться", — заявив учасник 14-ї битви екстрасенсів.

Карти показують, що сьогодні Росією керує група. Якщо раніше, коли все починалося, чітко випадало, що є імператор, є якісь від нього вказівки, є підтримка, то зараз все інакше.

Сергій Кобзар має сумніви, що Путін живий. Фото: Новини.LIVE

"Зараз, коли робиш розклад, це більше схоже на діагностику якоїсь фірми, бізнесу. Того, що є один лідер, який змінює все, — цього немає. І всі події, які відбулися, лише зміцнили мою думку, що фізично Путіна вже немає або він дуже слабкий, таким чином, моменту повного контролю немає", — зазначає маг.

Підготовка до виборів

Постановка з переворотом — ніщо інше, як зміцнення та підготовка до виборів. По суті, нинішня верхівка в Росії показала, наскільки вони тримаються за свою владу, що аж готові переступити через мирне населення, загиблих льотчиків, через думки навколишнього світу. Будь-яке волевиявлення народу сьогодні — це фарс.

"Поки не буде повного розвалу чи реформування Росії, чогось нового ми там не побачимо. Те, що там був Медведєв, Путін або з'явиться ще якийсь Вася, нічого не зміниться. Має бути дроблення або на крайній випадок якась Північна Корея", — упевнений чаклун.

Росії не стане найближчими роками. Фото: Новини.LIVE

При цьому розклади показують, що розвал "могутньої" розпочнеться найближчого року. Якщо сьогодні прибрати з регіонів силові структури, то територія Росії почне дробитися щонайменше на три або чотири частини.

"Я думаю, ми побачимо в дуже такому доступному для огляду майбутньому, буквально протягом року максимум, процес. Просто знову ж таки буде момент того, коли це всередині відбуватиметься і коли ззовні буде видно. Так, припустимо всередині, вони можуть якось це пригнічувати, якось приховувати, але все одно до законодавчого рівня дійде. І навряд чи це буде мирно та красиво. Але все це будуть різні дати", — наголосив Сергій Кобзар.

Серед перших, хто захоче відокремитися, буде Кавказ, слідом захоче незалежність Сибір. А далі вже піде за принципом карткового будиночка. За прогнозами, від Росії залишиться лише Московська область і Санкт-Петербург.

Довіра до росіян

Для відновлення своєї репутації російським знадобиться щонайменше 100 років. Сьогодні вони в рейтингу міжнародної політики впали нижче немає куди.

Сергій Кобзар — росіянам доведеться будувати довіру з нуля. Фото: Новини.LIVE

"Можна навести приклад, все-таки він буде актуальним, це порівняння з німцями. Ну всі розуміли, що начебто режим, режим політичний, але... Ось я думаю, що будуть якісь частини, які швидше повернуть довіру, відхрестившись від усього і заявивши, що нас там не було тощо. Іншим доведеться складніше: результати сьогоднішніх дій щодо підкупу або залякування західних чиновників дадуться взнаки", — на закінчення сказав чаклун.