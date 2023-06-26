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Вирви та потрощені вікна: як виглядає місце нічного обстрілу під Одесою

26 червня 2023 14:00
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Беженар Тетяна
журналіст
Нічний обстріл Одеси
Пошкоджені будинки. Фото: Новини. LIVE
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Ніч проти 26 червня у мешканців Одещини виявилася тяжкою та гучною. Адже окрім негоди, яка вирувала в нашому регіоні, ще й окупанти вирішили завдати удари "Калібрами" та "Шахедами".

Про це журналістам Новини. LIVE розказали в ОК "Південь".

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"Використовуючи складні погодні умови ворог використав тактику атаки мішаним способом. Удар був нанесений ракетами типу "Калібр" з Чорного моря. На чергуванні там перебував підводний човен, з якого і відбулися пуски ракет",— розказала речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк.

Також вона додала, що силам ППО важко виявити пуски ракет із підводного ракетоносія. Втім, їм вдалося знищити 2 ракети та 4 "Шахеди".

В результаті повітряного бою є влучання ракети "Калібр”"у складське приміщення. Вибуховою хвилею пошкоджено житлові будинки, жертв та постраждалих серед людей нема.Усе, що нагадує про безсонну ніч — розтрощені вікна, уламки скла та вирва у землі.

Наразі місцеві мешканці ліквідовують наслідки обстрілу.

Люди виносять уламки. Фото: Новини.LIVE
Потрощені балкони.Фото: Новини.LIVE
Вирви у землі. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, вночі російські окупанти атакували південь України. В результаті повітряного бою над Одесою понівечено вікна в багатоквартирних будинках прибережної зони.

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