Нічний обстріл Одеси

Пошкоджені будинки. Фото: Новини. LIVE

Ніч проти 26 червня у мешканців Одещини виявилася тяжкою та гучною. Адже окрім негоди, яка вирувала в нашому регіоні, ще й окупанти вирішили завдати удари "Калібрами" та "Шахедами".

Про це журналістам Новини. LIVE розказали в ОК "Південь".

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"Використовуючи складні погодні умови ворог використав тактику атаки мішаним способом. Удар був нанесений ракетами типу "Калібр" з Чорного моря. На чергуванні там перебував підводний човен, з якого і відбулися пуски ракет",— розказала речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк.

Також вона додала, що силам ППО важко виявити пуски ракет із підводного ракетоносія. Втім, їм вдалося знищити 2 ракети та 4 "Шахеди".

В результаті повітряного бою є влучання ракети "Калібр”"у складське приміщення. Вибуховою хвилею пошкоджено житлові будинки, жертв та постраждалих серед людей нема.Усе, що нагадує про безсонну ніч — розтрощені вікна, уламки скла та вирва у землі.

Наразі місцеві мешканці ліквідовують наслідки обстрілу.

Люди виносять уламки. Фото: Новини.LIVE

Потрощені балкони.Фото: Новини.LIVE

Вирви у землі. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, вночі російські окупанти атакували південь України. В результаті повітряного бою над Одесою понівечено вікна в багатоквартирних будинках прибережної зони.