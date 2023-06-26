Деталі нічного обстрілу по Одесі

Пошкоджені квартири. Фото: Соцмережі

Вночі російські окупанти атакували південь України. В результаті повітряного бою над Одесою понівечено вікна в багатоквартирних будинках прибережної зони.

Про це повідомили в ОК "Південь".

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Під прикриттям грози та потужного шторму ворог спрямував з акваторії Чорного моря ракети типу "Калібр" і ударні дрони типу "Shahed-136".

2 "Калібри" і 4 дрони-камікадзе збито над Одещиною. 1 ракета влучила у складське приміщення в Одеському районі.

Внаслідок збиття уламки дронів впали на відкриту територію, а вибуховими хвилями понівечено вікна в багатоквартирних будинках прибережної зони. Даних про постраждалих не надходило.

Пошкоджені квартири. Фото: Соцмережі

Потрощені вікна. Фото: Соцмережі

Також силами ППО було знищено 3 ударних дрони над Миколаївщиною.

Нагадаємо, уночі 26 червня російські окупанти вчергове атакували Україну переважно з південного напрямку. Протиповітряна оборона вела повітряний бій із ворожими ракетами та безпілотними літальними апаратами.