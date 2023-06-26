Детали ночного обстрела по Одессе

Поврежденные квартиры. Фото: Соцсети

Ночью российские оккупанты атаковали юг Украины. В результате воздушного боя над Одессой разбиты окна в многоквартирных домах прибрежной зоны.

Об этом сообщили в ОК "Юг".

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Под прикрытием грозы и мощного шторма враг направил из акватории Черного моря ракеты типа "Калибр" и ударные дроны типа "Shahed-136".

2 "Калибра" и 4 дрона-камикадзе сбиты над Одесчиной. 1 ракета попала в складское помещение в Одесском районе.

В результате воздушного боя обломки дронов упали на открытую территорию, а взрывными волнами изуродованы окна в многоквартирных домах прибрежной зоны. Данных о пострадавших не поступало.

Поврежденные квартиры. Фото: Соцсети

Разбитые окна. Фото: Соцсети

Также силами ПВО были уничтожены 3 ударных дрона над Николаевщиной.

Напомним, ночью 26 июня российские войска в очередной раз атаковали Украину преимущественно с южного направления. Противовоздушная оборона вела воздушное сражение с вражескими ракетами и беспилотными летательными аппаратами.