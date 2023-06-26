Ночной обстрел Одессы

Повреждены дома. Фото: Новини. LIVE

Ночь на 26 июня у жителей Одесчины оказалась тяжелой и громкой. Ведь кроме непогоды, которая бурлила в нашем регионе, еще и оккупанты решили нанести удары "Калибрамы" и "Шахедами".

Об этом журналистам Новости. LIVE рассказали в ОК "Юг".

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"Используя сложные погодные условия враг использовал тактику атаки смешанным способом. Удар был нанесен ракетами типа "Калибр" из Черного моря. На дежурстве там находилась подлодка, из которой и произошли пуски ракет", — рассказала пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

Также она добавила, что силам ПВО сложно выявить пуски ракет с подводного ракетоносителя. Впрочем, им удалось уничтожить 2 ракеты и 4 "Шахеда".

В результате воздушного боя есть попадание ракеты "Калибр" в складское помещение. Взрывной волной повреждены жилые дома, жертв и пострадавших среди людей нет.

Местные жители ликвидируют последствия обстрела.

Люди выносят обломки. Фото: Новини.LIVE

Разбитые балконы.Фото: Новини.LIVE

Воронки в земле. Фото: Новини.LIVE

Напомним, ночью российские войска атаковали юг Украины. В результате воздушного боя над Одессой повреждены окна в многоквартирных домах прибрежной зоны.