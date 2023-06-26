Ночной обстрел Одессы

Воронки и разбитые окна: как выглядит место ночного обстрела под Одессой
Ночь на 26 июня у жителей Одесчины оказалась тяжелой и громкой. Ведь кроме непогоды, которая бурлила в нашем регионе, еще и оккупанты решили нанести удары "Калибрамы" и "Шахедами".
Об этом журналистам Новости. LIVE рассказали в ОК "Юг".
"Используя сложные погодные условия враг использовал тактику атаки смешанным способом. Удар был нанесен ракетами типа "Калибр" из Черного моря. На дежурстве там находилась подлодка, из которой и произошли пуски ракет", — рассказала пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк.
Также она добавила, что силам ПВО сложно выявить пуски ракет с подводного ракетоносителя. Впрочем, им удалось уничтожить 2 ракеты и 4 "Шахеда".
В результате воздушного боя есть попадание ракеты "Калибр" в складское помещение. Взрывной волной повреждены жилые дома, жертв и пострадавших среди людей нет.
Местные жители ликвидируют последствия обстрела.
Напомним, ночью российские войска атаковали юг Украины. В результате воздушного боя над Одессой повреждены окна в многоквартирных домах прибрежной зоны.