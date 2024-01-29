Решетника зупинили працівники ТЦК в Одесі — користувачі соцмереж відреагували на допис

Телеведучий Григорій Решетник. Фото: Новий Канал

У пʼятницю, 26 січня, телеведучого Григорія Решетника зупинили для перевірки даних працівники одного районних одеських ТЦК. У своїх соцмережах медійник написав, що це було "професійно, інтелігентно і коректно", чому сильно обурилися коментатори.

Про це Новини.LIVE дізналися з посту у Instagram телеведучого.

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Григорій Решентик написав, що його зупинили на залізничному вокзалі для перевірки документів. Ведучого впізнали, однак це не вплинуло на процедуру.

"Переконавшись, що всі документи в нормі — хлопці побажали гарного робочого дня", — написав Решентник.

Реакція користувачів соцмереж

Однак не усі підписники повірили словам ведучого, адже вони кожного дня спостерігають за діями ТЦК у громадському транспорті. Також значна частина аудиторії звинувачує Решетника у тому, що він цей пост зробив "на рекламу".

"Ви медійна людина. До чого цей пост? Що саме ви хотіли сказати, що суспільство розділилося?", — зазначила одна з підписниць.

Коментарі користувачів соцмереж. Фото: скриншот

Коментарі користувачів соцмереж. Фото: скриншот

Слід додати, що Решетник відповідав майже на усі гнівні коментарі, але це не змінило думку людей.

Раніше дружина Решетніка роздратувала українців веселощами під час війни.

Також Решетник прокоментувала скандальне весілля, яке вів її чоловік.