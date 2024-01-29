Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Решетника зупинили працівники ТЦК в Одесі — користувачі соцмереж відреагували на допис arrow

Решетника зупинили працівники ТЦК в Одесі — користувачі соцмереж відреагували на допис

29 січня 2024 17:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Решетника зупинили працівники ТЦК в Одесі — користувачі соцмереж відреагували на допис
Телеведучий Григорій Решетник. Фото: Новий Канал
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У пʼятницю, 26 січня, телеведучого Григорія Решетника зупинили для перевірки даних працівники одного районних одеських ТЦК. У своїх соцмережах медійник написав, що це було "професійно, інтелігентно і коректно", чому сильно обурилися коментатори. 

Про це Новини.LIVE дізналися з посту у Instagram телеведучого. 

Читайте також:

Що відомо про затримання ТЦК

Григорій Решентик написав, що його зупинили на залізничному вокзалі для перевірки документів. Ведучого впізнали, однак це не вплинуло на процедуру. 

"Переконавшись, що всі документи в нормі — хлопці побажали гарного робочого дня", — написав Решентник. 

Реакція користувачів соцмереж

Однак не усі підписники повірили словам ведучого, адже вони кожного дня спостерігають за діями ТЦК у громадському транспорті. Також значна частина аудиторії звинувачує Решетника у тому, що він цей пост зробив "на рекламу". 

"Ви медійна людина. До чого цей пост? Що саме ви хотіли сказати, що суспільство розділилося?", — зазначила одна з підписниць. 

Коментарі користувачів соцмереж. Фото: скриншот
Коментарі користувачів соцмереж. Фото: скриншот

Слід додати, що Решетник відповідав майже на усі гнівні коментарі, але це не змінило думку людей. 

Раніше дружина Решетніка роздратувала українців веселощами під час війни.

Також Решетник прокоментувала скандальне весілля, яке вів її чоловік.

Одеса
скандал
Одеська область
Григорій Решетнік
шоу-бізнес
Новини Одеси
ТЦК та СП

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

27 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

Актуальне по темі