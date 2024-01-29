Решетника остановили работники ТЦК в Одессе — пользователи соцсетей отреагировали на пост

Телеведущий Григорий Решетник. Фото: Новый Канал

В пятницу, 26 января, телеведущего Григория Решетника остановили для проверки данных работники одного районного одесского ТЦК. В своих соцсетях медийник написал, что это было "профессионально, интеллигентно и корректно", чему сильно возмутились комментаторы.

Об этом Новини.LIVE узнали с поста в Instagram телеведущего.

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Григорий Решентик написал, что его остановили на железнодорожном вокзале для проверки документов. Ведущего узнали, однако это не повлияло на процедуру.

"Убедившись, что все документы в норме — ребята пожелали хорошего рабочего дня", — написал Решетник.

Реакция пользователей соцсетей

Однако не все подписчики поверили словам ведущего, ведь каждый день они наблюдают за действиями ТЦК в общественном транспорте. Также значительная часть аудитории обвиняет Решетника в том, что он этот пост сделал "на рекламу".

"Вы медийный человек. К чему этот пост? Что именно вы хотели сказать, что общество разделилось?" — отметила одна из подписчиц.

Комментарии пользователей соцсетей. Фото: скриншот

Комментарии пользователей соцсетей. Фото: скриншот

Следует добавить, что Решетник отвечал почти на все гневные комментарии, но это не изменило мнение людей.

Ранее жена Решетника разозлила украинцев весельем во время войны.

Также Решетник прокомментировала скандальную свадьбу, которую вел ее муж.