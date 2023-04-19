РФ атакувала Одещину дронами: є приліт по об’єкту інфраструктури

Росія атакувала Одещину дронами-камікадзе. Фото: скріншот

Російські окупаційні війська атакували Одеську область дронами-камікадзе іранського виробництва. В регіоні було чутно вибухи, працювала ППО.

Про це повідомили в офіційному Telegram-каналі Одеської районної військової адміністрації (ОРВА).

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Повідомляється, що ворожий дрон влучив по об’єкту громадської інфраструктури, після чого почалася пожежа. На місці події працювали підрозділи ДСНС та інші структури.

За попередньою інформацію, постраждалих немає.

"Прошу не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Бережіть себе та своїх близьких", — звернувся до жителів Одеського району начальник Одеської РВА Юрій Крук.

Нагадаємо, cилами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Схід" Повітряних Сил ЗС України ввечері 18 квітня знищено шість дронів-камікадзе "Shahed-136/131" та БпЛА ОТР "Орлан-10".