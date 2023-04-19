РФ атаковала Одесскую область дронами: есть прилет по объекту инфраструктуры

Россия атаковала Одесскую область дронами-камикадзе. Фото: скриншот

Российские оккупационные войска атаковали Одесскую область дронами-камикадзе иранского производства. В регионе были слышны взрывы, работала ПВО.

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Одесской районной военной администрации (ОРВА).

Читайте также:

Большинство Shahed-136 наши защитники уничтожили, но есть и прилет.

Сообщается, что вражеский дрон попал по объекту общественной инфраструктуры, после чего начался пожар. На месте происшествия работали подразделения ГСЧС и другие структуры.

По предварительной информации, пострадавших нет.

"Прошу не пренебрегать сигналами воздушной тревоги. Берегите себя и своих близких", — обратился к жителям Одесского района начальник Одесской РВА Юрий Крук.

Напомним, cилами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Восток" Воздушных Сил ВС Украины вечером 18 апреля уничтожены шесть дронов-камикадзе "Shahed-136/131" и БПЛА ОТР "Орлан-10".