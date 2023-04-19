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РФ атаковала Одесскую область дронами: есть прилет по объекту инфраструктуры

19 апреля 2023 05:53
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
РФ атаковала Одесскую область дронами: есть прилет по объекту инфраструктуры
Россия атаковала Одесскую область дронами-камикадзе. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Российские оккупационные войска атаковали Одесскую область дронами-камикадзе иранского производства. В регионе были слышны взрывы, работала ПВО.

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Одесской районной военной администрации (ОРВА).

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Сообщается, что вражеский дрон попал по объекту общественной инфраструктуры, после чего начался пожар. На месте происшествия работали подразделения ГСЧС и другие структуры.

По предварительной информации, пострадавших нет.

"Прошу не пренебрегать сигналами воздушной тревоги. Берегите себя и своих близких", — обратился к жителям Одесского района начальник Одесской РВА Юрий Крук.

Напомним, cилами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Восток" Воздушных Сил ВС Украины вечером 18 апреля уничтожены шесть дронов-камикадзе "Shahed-136/131" и БПЛА ОТР "Орлан-10".

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