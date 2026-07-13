РФ атакувала південь України: пожежа в багатоповерхівці, є поранені

Пожежа в будинку в Запоріжжі після вечірнього обстрілу 12 липня 2026 року. Фото: Запорізька ОВА

Марія Чекарьова редактор стрічки новин

Увечері в неділю, 12 липня, армія РФ атакувала Одеський район і Запоріжжя. Сталися влучання в будинки. Відомо про кількох постраждалих.

Про це з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова і начальника Одеської ОВА Олега Кіпера передає Новини.LIVE.

Обстріл Одещини ввечері 12 липня

В Одеському районі БпЛА влучив у верхні поверхи житлової багатоповерхівки. Від іншого безпілотника зазнав пошкоджень дах будівельного супермаркету.

Пошкодження даху в супермаркеті в Одеському районі після обстрілу ввечері 12 липня 2026 року. Фото: Олег Кіпер/Telegram

Через обстріл увечері 12 липня 2026 року вибило вікно у квартирі в Одеському районі. Фото: Олег Кіпер/Telegram

Виникли пожежі — їх уже загасили. Інформацію щодо постраждалих уточнюють.

Обстріл Запоріжжя ввечері 12 липня

Атака пошкодила багатоповерхові будинки. Зазнали поранень двоє людей: жінки віком 73 і 32 років. Постраждалим надають медичну допомогу.

Будинок, який зазнав пошкоджень через російський удар по Запоріжжю 12 липня 2026 року. Фото: Запорізька ОВА

Пожежа в будинку в Запоріжжі після атаки ввечері 12 липня 2026 року. Фото: Запорізька ОВА

Будинок, який зазнав пошкоджень через російський удар по Запоріжжю 12 липня 2026 року. Фото: Запорізька ОВА

Серед пошкоджених об'єктів фасади, вікна, балкони, покрівлі будинків, автівки. Сталася пожежа — наразі її гасять.

ОНОВЛЕНО О 00:12: Кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до шістьох людей. Серед них 15-річний підліток.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера повідомляв, що в ніч проти 12 липня під ударом дронів опинився Одеський район. Зазнали пошкоджень інфраструктурний об'єкт і житловий сектор. Обійшлося без жертв і поранених.

Також Новини.LIVE з посиланням на виконувачку обов'язків міського голови Чорноморська Олену Шолар писав, що 10 і 11 липня росіяни завдали ракетно-дронових ударів по Чорноморську на Одещині. Обстріл пошкодив житлові будинки та цивільну інфраструктуру. Загинула людина.