РФ атакувала південь України: пожежа в багатоповерхівці, є поранені
Увечері в неділю, 12 липня, армія РФ атакувала Одеський район і Запоріжжя. Сталися влучання в будинки. Відомо про кількох постраждалих.
Про це з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова і начальника Одеської ОВА Олега Кіпера передає Новини.LIVE.
Обстріл Одещини ввечері 12 липня
В Одеському районі БпЛА влучив у верхні поверхи житлової багатоповерхівки. Від іншого безпілотника зазнав пошкоджень дах будівельного супермаркету.
Виникли пожежі — їх уже загасили. Інформацію щодо постраждалих уточнюють.
Обстріл Запоріжжя ввечері 12 липня
Атака пошкодила багатоповерхові будинки. Зазнали поранень двоє людей: жінки віком 73 і 32 років. Постраждалим надають медичну допомогу.
Серед пошкоджених об'єктів фасади, вікна, балкони, покрівлі будинків, автівки. Сталася пожежа — наразі її гасять.
ОНОВЛЕНО О 00:12: Кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до шістьох людей. Серед них 15-річний підліток.
Раніше Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера повідомляв, що в ніч проти 12 липня під ударом дронів опинився Одеський район. Зазнали пошкоджень інфраструктурний об'єкт і житловий сектор. Обійшлося без жертв і поранених.
Також Новини.LIVE з посиланням на виконувачку обов'язків міського голови Чорноморська Олену Шолар писав, що 10 і 11 липня росіяни завдали ракетно-дронових ударів по Чорноморську на Одещині. Обстріл пошкодив житлові будинки та цивільну інфраструктуру. Загинула людина.
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