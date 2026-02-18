Які наслідки обстрілу Миколаєва вночі 18 лютого 2026 року

Рятувальник гасить пожежу. Фото ілюстративне: ДСНС Миколаївщини

У ніч проти середи, 18 лютого, росіяни завдали дронових ударів по Миколаєву. Під обстрілом опинився приватний сектор.

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає Новини.LIVE.

Скриншот повідомлення Віталія Кіма

Наслідки обстрілу Миколаєва вночі 18 лютого

Зазнали пошкоджень будинки. Станом на 05:37 інформація про постраждалих не надходила.

Повітряна тривога в Миколаївському районі тривала від 22:38 17 лютого до 02:07 18 лютого. О 02:42 Повітряні Сили ЗС України попереджали про рух групи безпілотників із півдня на Миколаївщину, а о 23:05 — про БпЛА над Миколаєвом.

Скриншот повідомлень Повітряних Сил ЗС України

Нагадаємо, увечері 17 лютого РФ завдала удару по Запоріжжю. Загинула 48-річна жінка. Ще шестеро людей, серед яких двоє дітей, травмувалися.

Також ми повідомляли про обстріл Сумщини 17 лютого. Унаслідок тієї атаки є загибла.