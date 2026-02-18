Відео
Головна Одеса РФ атакувала "Шахедами" будинки в Миколаєві — наслідки обстрілу

РФ атакувала "Шахедами" будинки в Миколаєві — наслідки обстрілу

Ua ru
Дата публікації: 18 лютого 2026 05:50
Які наслідки обстрілу Миколаєва вночі 18 лютого 2026 року
Рятувальник гасить пожежу. Фото ілюстративне: ДСНС Миколаївщини

У ніч проти середи, 18 лютого, росіяни завдали дронових ударів по Миколаєву. Під обстрілом опинився приватний сектор.

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає Новини.LIVE.

Читайте також:
Обстріл Миколаєва вночі 18 лютого 2026 року
Скриншот повідомлення Віталія Кіма

Наслідки обстрілу Миколаєва вночі 18 лютого 

Зазнали пошкоджень будинки. Станом на 05:37 інформація про постраждалих не надходила.

Повітряна тривога в Миколаївському районі тривала від 22:38 17 лютого до 02:07 18 лютого. О 02:42 Повітряні Сили ЗС України попереджали про рух групи безпілотників із півдня на Миколаївщину, а о 23:05 — про БпЛА над Миколаєвом. 

Атака БпЛА на Миколаїв уночі 18 лютого 2026 року
Скриншот повідомлень Повітряних Сил ЗС України

Нагадаємо, увечері 17 лютого РФ завдала удару по Запоріжжю. Загинула 48-річна жінка. Ще шестеро людей, серед яких двоє дітей, травмувалися.

Також ми повідомляли про обстріл Сумщини 17 лютого. Унаслідок тієї атаки є загибла.

Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
