Какие последствия обстрела Николаева ночью 18 февраля 2026 года

Спасатель тушит пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС Николаевской области

В ночь на среду, 18 февраля, россияне нанесли дроновые удары по Николаеву. Под обстрелом оказался частный сектор.

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает Новини.LIVE.

Скриншот сообщения Виталия Кима

Последствия обстрела Николаева ночью 18 февраля

Получили повреждения дома. По состоянию на 05:37 информация о пострадавших не поступала.

Воздушная тревога в Николаевском районе продолжалась с 22:38 17 февраля до 02:07 18 февраля. В 02:42 Воздушные Силы ВС Украины предупреждали о движении группы беспилотников с юга на Николаевщину, а в 23:05 — о БпЛА над Николаевом.

Скриншот сообщений Воздушных Сил ВС Украины

Напомним, вечером 17 февраля РФ нанесла удар по Запорожью. Погибла 48-летняя женщина. Еще шесть человек, среди которых двое детей, травмировались.

Также мы сообщали об обстреле Сумщины 17 февраля. В результате той атаки есть погибшая.