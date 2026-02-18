Видео
Україна
Видео

РФ атаковала БпЛА дома в Николаеве — последствия атаки

Ua ru
Дата публикации 18 февраля 2026 05:50
Какие последствия обстрела Николаева ночью 18 февраля 2026 года
Спасатель тушит пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС Николаевской области

В ночь на среду, 18 февраля, россияне нанесли дроновые удары по Николаеву. Под обстрелом оказался частный сектор.

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает Новини.LIVE.

Читайте также:
Обстрел Николаева ночью 18 февраля 2026 года
Скриншот сообщения Виталия Кима

Последствия обстрела Николаева ночью 18 февраля

Получили повреждения дома. По состоянию на 05:37 информация о пострадавших не поступала.

Воздушная тревога в Николаевском районе продолжалась с 22:38 17 февраля до 02:07 18 февраля. В 02:42 Воздушные Силы ВС Украины предупреждали о движении группы беспилотников с юга на Николаевщину, а в 23:05 — о БпЛА над Николаевом.

Атака Бпла на Николаев ночью 18 февраля 2026 года
Скриншот сообщений Воздушных Сил ВС Украины

Напомним, вечером 17 февраля РФ нанесла удар по Запорожью. Погибла 48-летняя женщина. Еще шесть человек, среди которых двое детей, травмировались.

Также мы сообщали об обстреле Сумщины 17 февраля. В результате той атаки есть погибшая.

Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
