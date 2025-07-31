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Головна Одеса РФ хоче просунутись на південь України — яким чином

РФ хоче просунутись на південь України — яким чином

Ua ru
Дата публікації: 31 липня 2025 11:41
РФ намагається просунутись на півдні України, — Братчук
Військові ЗС РФ. Фото ілюстративне: росЗМІ

Росіяни посилюють тиск на півдні України, зокрема на Придніпровському напрямку. Основне мета ЗС РФ наразі — якомога ближче підійти до Антонівських мостів, аби завдавати більше ударів по позиціях ЗСУ.

Про це повідомив речник УДА Сергій Братчук в рамках марафону "Єдині новини".

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Російські війська намагаються покращити свої бойові позиції на лівому березі Дніпра, аби розширити вплив на правобережжя. Для цього ЗС РФ намагаються максимально наблизитися до Антонівських мостів, щоб зручніше було здійснювати атаки на позиції ЗСУ та змусити Сили оборони відступити зі стратегічно важливих позицій.

"Антонівські мости, і автомобільний і залізничний вони розглядають саме з цієї точки зору, для того, щоб наблизитися до наших позицій та максимально вогневими засобами ураження тиснути на правий берег і спробувати відтіснити наші підрозділи від локацій, де вони зараз знаходяться і не дають ворогу більш активно діяти на цьому напрямку", — каже Сергій Братчук.

За словами речника УДА, ЗС РФ також постійно намагаються здійснювати штурми Дніпровських островів, однак успіху їм поки здобути не вдалося.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як штучний інтелект допоможе збивати дрони над Миколаївщиною. А також про тактику ЗСУ на південному фронті.

Одеса Херсонська область Новини Одеси Сергій Братчук війна в Україні
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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