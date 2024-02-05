РФ хоче відрізати Україну від Чорного моря — чи вистачить сил у ворога

Спроба висадки десанту. Фото: Defense Express

Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко розповів про те, що Росія у 2024 році може піти у повторний масштабний наступ. Основним напрямком буде південь, щоб спробувати "відрізати" Україну від Чорного моря.

Про те, чи вдасться ворогу це зробити, розповів Новини.LIVE речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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За його словами, бажання Російської Федерації знищити українську державу на сьогодні ніде не зникло.

"Плани відрізати Україну від Чорного моря — це лише бажання, які у них були ще у 2022 році. Але це певна реакція на події. Ми не дарма говоримо, що цей рік буде складним", — сказав речник УДА.

Чи піде Росія у наступ на півдні

Крім того, Братчук зазначив, що попри те, що Україна наразі знаходиться в обороні, у ворога не вистачить сил піти у масштабний наступ на одній з ділянок фронту. Адже від початку війни Сили оборони отримали більше озброєння та мають досвід у протистоянні.

"Давайте згадаємо наші можливості на початок повномасштабного вторгнення і на сьогодні. Розуміємо, наскільки ми удосконалені, хоча удосконаленню немає меж", — додав Сергій Братчук.

Нагадаємо, оборонно-промислова база (ОПБ) РФ не може повністю підтримувати російський резерв, попри здатність країни-агресора підтримувати теперішній хід операцій та постійні дії з посилення російської ОПБ. За словами військового оглядача Костянтина Машовця, оперативний і стратегічний резерви, зазвичай, є небоєздатними, проте командування РФ планує розглянути свій резервний компонент як "бездонну бочку".

Також ми писали, що Україна почала активно атакувати об'єкти вглиб території Росії. Для цих атак ЗСУ застосовували перші зразки власної секретної розробки зброї.