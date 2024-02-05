РФ хочет отрезать Украину от Черного моря — хватит ли сил у врага

Попытка высадки десанта. Фото: Defense Express

Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко рассказал о том, что Россия в 2024 году может пойти в повторное масштабное наступление. Основным направлением будет юг, чтобы попытаться отрезать Украину от Черного моря.

О том, удастся ли врагу это сделать, рассказал Новини.LIVE спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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По его словам, желание Российской Федерации уничтожить украинское государство сегодня никуда не исчезло.

"Планы отрезать Украину от Черного моря — это лишь желания, которые у них были еще в 2022 году. Но это определенная реакция на события. Мы не зря говорим, что этот год будет сложным", — сказал спикер УДА.

Пойдет ли Россия в наступление на юге

Кроме того, Братчук отметил, что несмотря на то, что Украина находится в обороне, у врага не хватит сил пойти в масштабное наступление на одном из участков фронта. Ведь с начала войны Силы обороны получили больше вооружения и имеют опыт в противостоянии.

"Давайте вспомним наши возможности до начала полномасштабного вторжения и на сегодняшний день. Понимаем, насколько мы усовершенствованы, хотя совершенству нет предела", — добавил Сергей Братчук.

Напомним, оборонно-промышленная база (ОПБ) РФ не может полностью поддерживать российский резерв, несмотря на способность страны-агрессора поддерживать нынешний ход операций и постоянные действия по усилению российской ОПБ. По словам военного обозревателя Константина Машовца, оперативный и стратегический резервы обычно не боеспособны, однако командование РФ планирует рассматривать свой резервный компонент как "бездонную бочку".

Также мы писали, что Украина начала активно атаковать объекты вглубь территории России. Для этих атак ВСУ применяли первые образцы собственной секретной разработки оружия.