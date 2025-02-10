РФ не має ресурсів для наступу на Південь

Військовий РФ поряд із машиною Фото: Укрінформ

Російська армія не має можливості формувати ударні угруповання для масштабного наступу на півдні країни. Проте ворог продовжує завдавати ударів по Дніпровських островах та по критичній інфраструктурі регіону.

Про це повідомив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук в рамках марафону "Єдині новини".

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Жодних просувань ворога

Кардинальних проривів ворога на Херсонському напрямку сьогодні немає через те, що в Росії бракує для цього людських ресурсів. Крім того, РФ постійно намагається форсувати річку Оскіл на Харківщині, проте силам оборони вдається відбивати ці атаки. Зокрема, завдяки застосуванню безпілотників, яких побоюються окупанти. Не вдалося росіянам просунутися й під Торецьком.

"Там висоти ще залишаються за нами, і ця висота, цей терикон дуже активно використовується нашими підрозділами. Просувань у ворога немає", — каже Сергій Братчук.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про ситуацію під Куп’янськом. А також про спроби встановити російський прапор у Торецьку.