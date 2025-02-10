РФ не имеет ресурсов для наступления на Юг

Военный РФ рядом с машиной Фото: Укринформ

Российская армия не имеет возможности формировать ударные группировки для масштабного наступления на юге страны. Однако враг продолжает наносить удары по Днепровским островам и по критической инфраструктуре региона.

Об этом сообщил представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в рамках марафона "Единые новости".

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Никаких продвижений врага

Кардинальных прорывов врага на Херсонском направлении сегодня нет из-за того, что в России не хватает для этого человеческих ресурсов. Кроме того, РФ постоянно пытается форсировать реку Оскол на Харьковщине, однако силам обороны удается отражать эти атаки. В частности, благодаря применению беспилотников, которых опасаются оккупанты. Не удалось россиянам продвинуться и под Торецком.

"Там высоты еще остаются за нами, и эта высота, этот террикон очень активно используется нашими подразделениями. Продвижений у врага нет", — говорит Сергей Братчук.

Напомним, недавно мы писали о ситуации под Купянском. А также о попытках установить российский флаг в Торецке.