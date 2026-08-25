Росія атакувала пункт пропуску "Виноградівка" на кордоні

Пожежа на пункті пропуску. Фото: ДПСУ

У ніч проти 25 серпня російські війська завдали удару безпілотниками типу Shahed по міжнародному автомобільному пункту пропуску "Виноградівка", розташованому на українсько-молдовському кордоні. Внаслідок атаки було пошкоджено інфраструктуру пункту. Після удару на території об'єкта виникла пожежа.

Про це повідомляє ДПСУ, передає Новини.LIVE.

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Росія атакувала пункт пропуску ударними дронами

Наразі роботу пункту пропуску "Виноградівка" тимчасово призупинено. Через нього не здійснюється пропуск громадян і транспортних засобів.

Українська сторона вже поінформувала молдовських представників про ситуацію. Водіїв та пасажирів закликають враховувати обмеження під час планування поїздок через державний кордон.

Транспорт, який мав перетинати кордон через "Виноградівку", перенаправляють до інших пунктів пропуску. Про відновлення роботи пошкодженого пункту повідомлять додатково.

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