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Главная Одесса РФ ударила по пункту пропуска "Виноградовка" на границе с Молдовой

РФ ударила по пункту пропуска "Виноградовка" на границе с Молдовой

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2026 09:36
Россия атаковала контрольно-пропускной пункт "Виноградовка" на границе
Пожар на контрольно-пропускном пункте. Фото: ГПСУ

В ночь на 25 августа российские войска нанесли удар беспилотниками типа Shahed по международному автомобильному пункту пропуска "Виноградовка", расположенному на украинско-молдавской границе. В результате атаки была повреждена инфраструктура пункта. После удара на территории объекта возник пожар.

Об этом сообщает ГПСУ, передает Новини.LIVE.

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Россия атаковала пункт пропуска ударными дронами

В настоящее время работа пункта пропуска "Виноградовка" временно приостановлена. Через него не осуществляется пропуск граждан и транспортных средств.

Украинская сторона уже проинформировала молдавских представителей о ситуации. Водителей и пассажиров призывают учитывать ограничения при планировании поездок через государственную границу.

Транспорт, который должен был пересекать границу через "Виноградовку", перенаправляют к другим пунктам пропуска. О возобновлении работы поврежденного пункта сообщат дополнительно.

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Как сообщали Новини.LIVE, российские войска утром 24 августа атаковали Одессу и Одесский район. В результате удара были повреждены два торговых центра "Эпицентр", в одном из которых вспыхнул масштабный пожар. Огонь охватил около 35 тысяч квадратных метров.

Как сообщали Новини.LIVE, 23 августа российские войска дважды атаковали пассажирский поезд в Одесской области. После первого удара загорелся локомотив, а повторная атака произошла во время работы экстренных служб. Погибших и пострадавших нет, всех пассажиров эвакуировали и доставили в Одессу.

Одесса Молдова транспорт война в Украине выезд за границу
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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