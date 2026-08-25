Россия атаковала контрольно-пропускной пункт "Виноградовка" на границе

Пожар на контрольно-пропускном пункте. Фото: ГПСУ

В ночь на 25 августа российские войска нанесли удар беспилотниками типа Shahed по международному автомобильному пункту пропуска "Виноградовка", расположенному на украинско-молдавской границе. В результате атаки была повреждена инфраструктура пункта. После удара на территории объекта возник пожар.

Об этом сообщает ГПСУ, передает Новини.LIVE.

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Россия атаковала пункт пропуска ударными дронами

В настоящее время работа пункта пропуска "Виноградовка" временно приостановлена. Через него не осуществляется пропуск граждан и транспортных средств.

Украинская сторона уже проинформировала молдавских представителей о ситуации. Водителей и пассажиров призывают учитывать ограничения при планировании поездок через государственную границу.

Транспорт, который должен был пересекать границу через "Виноградовку", перенаправляют к другим пунктам пропуска. О возобновлении работы поврежденного пункта сообщат дополнительно.

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