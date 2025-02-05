Обстріл Одещини 5 лютого — ворог вдарив по недобудованому будинку

РФ вдарила ракетою по багатоповерхівці на Одещині — є загиблий
Російські окупанти у середу, 5 лютого, атакували Одеську область. Внаслідок цього пошкоджено житловий недобудований будинок.
Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у Telegram.
Атака на Одещину 5 лютого
Внаслідок російського обстрілу загинув чоловік, ще один отримав поранення.
"В Одеському районі внаслідок російської ракетної атаки по житловому недобудованому будинку загинув чоловік, ще один — у тяжкому стані в лікарні", — розповів Кіпер.
За його словами, обидва чоловіки проходили поруч із багатоповерхівкою. Наразі на місці атаки працюють екстрені служби.
Нагадаємо, в Ізюмі на Харківщині зросла кількість загиблих до шести внаслідок російського удару балістикою 4 лютого.
Також 5 лютого окупанти атакували Дружківку Донецької області. Ворог вбив одну людину та поранив двох.
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