Обстріл Одещини 5 лютого — ворог вдарив по недобудованому будинку

Наслідки обстрілу Одещини 5 лютого. Фото: t.me/odeskaODA

Російські окупанти у середу, 5 лютого, атакували Одеську область. Внаслідок цього пошкоджено житловий недобудований будинок.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у Telegram.

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Внаслідок російського обстрілу загинув чоловік, ще один отримав поранення.

"В Одеському районі внаслідок російської ракетної атаки по житловому недобудованому будинку загинув чоловік, ще один — у тяжкому стані в лікарні", — розповів Кіпер.

Російська атака на Одещину. Фото: t.me/odeskaODA

За його словами, обидва чоловіки проходили поруч із багатоповерхівкою. Наразі на місці атаки працюють екстрені служби.

Допис Кіпера. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Ізюмі на Харківщині зросла кількість загиблих до шести внаслідок російського удару балістикою 4 лютого.

Також 5 лютого окупанти атакували Дружківку Донецької області. Ворог вбив одну людину та поранив двох.