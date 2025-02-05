Обстрел Одесской области 5 февраля — враг ударил по недостроенному дому

РФ ударила ракетой по многоэтажке на Одесчине — есть погибший
Российские оккупанты в среду, 5 февраля, атаковали Одесскую область. В результате этого поврежден жилой недостроенный дом.
Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в Telegram.
Атака на Одесскую область 5 февраля
В результате российского обстрела погиб мужчина, еще один получил ранения.
"В Одесском районе в результате российской ракетной атаки по жилому недостроенному дому погиб человек, еще один — в тяжелом состоянии в больнице", — рассказал Кипер.
По его словам, оба мужчины проходили рядом с многоэтажкой. Сейчас на месте атаки работают экстренные службы.
Напомним, в Изюме Харьковской области возросло количество погибших до шести в результате российского удара баллистикой 4 февраля.
Также 5 февраля оккупанты атаковали Дружковку Донецкой области. Враг убил одного человека и ранил двух.
Читайте Новини.LIVE!