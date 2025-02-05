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РФ ударила ракетой по многоэтажке на Одесчине — есть погибший

5 февраля 2025 19:29
Аркадий Пастула - Редактор
Обстрел Одесской области 5 февраля — враг ударил по недостроенному дому
Последствия обстрела Одесской области 5 февраля. Фото: t.me/odeskaODA
Аркадий Пастула - Редактор

Российские оккупанты в среду, 5 февраля, атаковали Одесскую область. В результате этого поврежден жилой недостроенный дом.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в Telegram.

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В результате российского обстрела погиб мужчина, еще один получил ранения.

"В Одесском районе в результате российской ракетной атаки по жилому недостроенному дому погиб человек, еще один — в тяжелом состоянии в больнице", — рассказал Кипер.

Обстріл Одещини 6 лютого
Российская атака на Одесскую область. Фото: t.me/odeskaODA

По его словам, оба мужчины проходили рядом с многоэтажкой. Сейчас на месте атаки работают экстренные службы.

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Пост Кипера. Фото: скриншот

Напомним, в Изюме Харьковской области возросло количество погибших до шести в результате российского удара баллистикой 4 февраля.

Также 5 февраля оккупанты атаковали Дружковку Донецкой области. Враг убил одного человека и ранил двух.

война Одесская область обстрелы ракеты Олег Кипер
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