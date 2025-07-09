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Головна Одеса РФ втратила найбільшу військово-морську базу у Середземному морі

РФ втратила найбільшу військово-морську базу у Середземному морі

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2025 18:25
Росія остаточно втратила Сирію,- речник ВМС України Плетенчук
Корабель РФ у Сирії. Фото ілюстративне: AFP

Росія залишилась без постійної військово-морської бази в Середземному морі. Причиною стали суттєві зміни політичної ситуації в Сирії після втечі з країни підконтрольного президента Башара Асада.

Про це заявив речник ВМС України Дмитро Плетенчук в ефірі День.LIVE.

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За словами Дмитра Плетенчука, присутність російських кораблів у Середземноморському регіоні — не більше, ніж демонстрація прапору, адже повноцінної бази у них вже немає. Деякі країни, такі як Єгипет та Алжир, ще дозволяють росіянам поповнювати запаси, але Сирію РФ остаточно втратила.

"Їх досі приймають на бункерування кілька країн: Єгипет, Алжир, але у будь-якому разі це не наявність військово-морської бази. Це дає змогу лише зайти і поповнити запаси: продовольства води і палива і все. Тому для них це є проблемою, хоча вони там і досі присутні",— каже речник ВМС Дмитро Плетенчук.

Дмитро Плетенчук також додав, що РФ не зможе повернути Сирію під свій контроль силовим шляхом. Оскільки для цього їм доведеться запускати ракети через повітряний простір країн НАТО — а це було б прямим викликом Альянсу, на який Росія не наважиться.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що Трамп зняв санкції з Сирії. А також про ізраїльський удар по президентському палацу в Дамаску.

Одеса Сирія Новини Одеси Росія Дмитро Плетенчук
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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