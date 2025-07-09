Россия окончательно потеряла Сирию,- спикер ВМС Украины Плетенчук

Корабль РФ в Сирии. Фото иллюстративное: AFP

Россия осталась без постоянной военно-морской базы в Средиземном море. Причиной стали существенные изменения политической ситуации в Сирии после бегства из страны подконтрольного президента Башара Асада.

Об этом заявил спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук в эфире День.LIVE.

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Сирия окончательно потеряна

По словам Дмитрия Плетенчука, присутствие российских кораблей в Средиземноморском регионе — не более, чем демонстрация флага, ведь полноценной базы у них уже нет. Некоторые страны, такие как Египет и Алжир, еще позволяют россиянам пополнять запасы, но Сирию РФ окончательно потеряла.

"Их до сих пор принимают на бункеровку несколько стран: Египет, Алжир, но в любом случае это не наличие военно-морской базы. Это позволяет только зайти и пополнить запасы: продовольствия воды и топлива и все. Поэтому для них это является проблемой, хотя они там до сих пор присутствуют",— говорит спикер ВМС Дмитрий Плетенчук.

Дмитрий Плетенчук также добавил, что РФ не сможет вернуть Сирию под свой контроль силовым путем. Поскольку для этого им придется запускать ракеты через воздушное пространство стран НАТО — а это было бы прямым вызовом Альянсу, на который Россия не решится.

Напомним, недавно мы писали о том, что Трамп снял санкции с Сирии. А также об израильском ударе по президентскому дворцу в Дамаске.