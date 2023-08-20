РФ вже не почуває себе безпечно у Чорному та Азовському морях

Речник УДА Сергій Братчук. Фото: Новини.LIVE

Росіяни почали обережно поводитися в морі, побоюючись нових атак надводних дронів на свій флот. Адже це може суттєво вдарити по всій обороноспроможності окупантів на півдні.

Про це в етері телемарафону "Ми — Україна" повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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"‎Вони безпечно вже себе не почувають у Чорному морі. Вони себе не почувають безпечно і в Азовському. Море доведеться повернути. Війна повертається туди, звідки вона прийшла… Наприклад, про порт Новоросійськ, на Курщині щось вибухало. Те саме відбувається у морі, та саме відбуватиметься і надалі, російські кораблі будуть все менш безпечно себе почувати. А щодо "‎Калібрів"‎, це все, що у них на сьогодні є, але цей потенціал буде знищуватися і зменшуватися"‎, — повідомив Братчук.

Також він додав, що "‎Калібри" — це наразі найбільша загроза з моря для нас. Також Братчук наголосив на тому, що ще півтора року тому ніхто не вірив, що ВМС зможуть знизити потенціал російського Чорноморського флоту.

Кораблів побільшало

у Чорному морі на бойовому чергуванні 5 ворожих кораблів, серед яких один ракетоносій. Сумарний залп "Калібрів" становить 4 ракети;

в Азовському морі — 1 ворожий корабель;

у Середземному морі на бойовому чергуванні 8 ворожих кораблів, з них 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп — до 24 ракет.

Ситуація на фронті

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах північніше Богданівки, північніше та південніше Кліщіївки Донецької області.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Котлярівки Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки, Серебрянського лісництва Луганської області та Тернів, Веселого, Слов’янська Донецької області.

Також Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Нагадаємо, військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України "АТЕШ" веде спостереження за Кримським мостом. Агенти помітили вантажні кораблі російських окупантів, які можуть перевозити військову техніку.